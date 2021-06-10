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"رونالدو" يرغب في مغادرة "اليوفي".. مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو قريبًا من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع رغبته في خوض تجربة جديدة بمكان آخر.

وأكد دي مارزيو الصحفي الموثوق، الخميس، أن رونالدو أبلغ خورخي مينديز، وكيل أعماله، برغبته في مغادرة صفوف اليوفي؛ لذلك تحدث مينديز مع مسؤولي النادي الإيطالي من أجل ترتيب العملية.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق إلى أن يوفنتوس لا يمانع رحيل رونالدو، خاصة بعد عودة ماسيمليانو أليجري لقيادة الفريق، وحصول اللاعب على راتب مرتفع.

يذكر أن كلًّا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم كريستيانو خلال الموسم الجديد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"رونالدو" يرغب في مغادرة "اليوفي".. مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان
سبق

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو قريبًا من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع رغبته في خوض تجربة جديدة بمكان آخر.

وأكد دي مارزيو الصحفي الموثوق، الخميس، أن رونالدو أبلغ خورخي مينديز، وكيل أعماله، برغبته في مغادرة صفوف اليوفي؛ لذلك تحدث مينديز مع مسؤولي النادي الإيطالي من أجل ترتيب العملية.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق إلى أن يوفنتوس لا يمانع رحيل رونالدو، خاصة بعد عودة ماسيمليانو أليجري لقيادة الفريق، وحصول اللاعب على راتب مرتفع.

يذكر أن كلًّا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم كريستيانو خلال الموسم الجديد.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
06:14 PM

"رونالدو" يرغب في مغادرة "اليوفي".. مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات البرتغالي كريستيانو رونالدو قريبًا من مغادرة يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مع رغبته في خوض تجربة جديدة بمكان آخر.

وأكد دي مارزيو الصحفي الموثوق، الخميس، أن رونالدو أبلغ خورخي مينديز، وكيل أعماله، برغبته في مغادرة صفوف اليوفي؛ لذلك تحدث مينديز مع مسؤولي النادي الإيطالي من أجل ترتيب العملية.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق إلى أن يوفنتوس لا يمانع رحيل رونالدو، خاصة بعد عودة ماسيمليانو أليجري لقيادة الفريق، وحصول اللاعب على راتب مرتفع.

يذكر أن كلًّا من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان مهتمان بضم كريستيانو خلال الموسم الجديد.

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