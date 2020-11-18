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رئيس جامعة الملك خالد: ذكرى غالية على الوطن والمواطن ومنجزات تستحق الفخر

رفع التهنئة للقيادة والشعب بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين

رفع رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ملكاً للمملكة، مؤكداً أنها ذكرى عزيزة على القلوب وغالية على الوطن والمواطن.

وأوضح السلمي أن ذكرى البيعة السادسة تأتي والعالم أجمع يلمس الجهود والمنجزات العظيمة التي تستحق الفخر والتي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بما يؤكد نجاح السياسة التي انتهجها حفظه الله في مختلف المجالات والتي كان من ثمارها ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مجالات السياسة والاقتصاد والتنظيم الإداري ومكافحة الفساد وغيرها من المجالات.

واستعرض السلمي عدداً من المنجزات التي تحققت لجامعة الملك خالد في عهد الملك سلمان حفظه الله مشيداً بالدعم الذي لقيته جامعة الملك خالد من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومؤكداً أن ذلك حقق للجامعة منجزات كبيرة حيث حصلت الجامعة في عام 2017م على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة كما تم اعتماد عدد من برامجها من هيئات ومراكز الاعتماد المحلية والعالمية، كما قدمت الجامعة جهوداً كبيرة في مجال خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية بصفتها هدفاً من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لها الدولة وتعمل على تعزيزها وزارة التعليم.

وأشار إلى التوسع في مجال الدراسات العليا والدبلومات التطبيقية في التخصصات النوعية والحيوية التي تخدم المجتمع وتلبي متطلبات التنمية وتتماشى مع رؤية المملكة، وما حدث من قفزات في مجال تصنيف الجامعة ضمن التصنيفات الدولية على المستويين المحلي والعالمي، وكذلك ما تم تحقيقه في مجال البحث العلمي حيث تضاعف الإنتاج العلمي المصنف خلال السنوات الثلاث الأخيرة ونما عدد الأبحاث المصنفة المنشورة بنسبة 350%.

كما زاد عدد الاستشهادات العلمية من البحوث العلمية لباحثي الجامعة بأكثر من 300% خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى انضمام 18 باحثاً من الجامعة إلى أفضل 2% من باحثي العالم حسب تقرير قاعدة سكوبس، فضلاً عن الشوط الكبير الذي قطعته الجامعة في مجال التحول الرقمي وأتمتة الخدمات والهيكلة والتدريب المعتمد عبر المنصات الإلكترونية.

ودعا "السلمي" في ختام تصريحه الله أن يحفظ قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والتطور والازدهار.

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رئيس جامعة الملك خالد: ذكرى غالية على الوطن والمواطن ومنجزات تستحق الفخر
سبق

رفع رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ملكاً للمملكة، مؤكداً أنها ذكرى عزيزة على القلوب وغالية على الوطن والمواطن.

وأوضح السلمي أن ذكرى البيعة السادسة تأتي والعالم أجمع يلمس الجهود والمنجزات العظيمة التي تستحق الفخر والتي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بما يؤكد نجاح السياسة التي انتهجها حفظه الله في مختلف المجالات والتي كان من ثمارها ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مجالات السياسة والاقتصاد والتنظيم الإداري ومكافحة الفساد وغيرها من المجالات.

واستعرض السلمي عدداً من المنجزات التي تحققت لجامعة الملك خالد في عهد الملك سلمان حفظه الله مشيداً بالدعم الذي لقيته جامعة الملك خالد من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومؤكداً أن ذلك حقق للجامعة منجزات كبيرة حيث حصلت الجامعة في عام 2017م على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة كما تم اعتماد عدد من برامجها من هيئات ومراكز الاعتماد المحلية والعالمية، كما قدمت الجامعة جهوداً كبيرة في مجال خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية بصفتها هدفاً من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لها الدولة وتعمل على تعزيزها وزارة التعليم.

وأشار إلى التوسع في مجال الدراسات العليا والدبلومات التطبيقية في التخصصات النوعية والحيوية التي تخدم المجتمع وتلبي متطلبات التنمية وتتماشى مع رؤية المملكة، وما حدث من قفزات في مجال تصنيف الجامعة ضمن التصنيفات الدولية على المستويين المحلي والعالمي، وكذلك ما تم تحقيقه في مجال البحث العلمي حيث تضاعف الإنتاج العلمي المصنف خلال السنوات الثلاث الأخيرة ونما عدد الأبحاث المصنفة المنشورة بنسبة 350%.

كما زاد عدد الاستشهادات العلمية من البحوث العلمية لباحثي الجامعة بأكثر من 300% خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى انضمام 18 باحثاً من الجامعة إلى أفضل 2% من باحثي العالم حسب تقرير قاعدة سكوبس، فضلاً عن الشوط الكبير الذي قطعته الجامعة في مجال التحول الرقمي وأتمتة الخدمات والهيكلة والتدريب المعتمد عبر المنصات الإلكترونية.

ودعا "السلمي" في ختام تصريحه الله أن يحفظ قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والتطور والازدهار.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
12:17 AM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
01:42 AM

رئيس جامعة الملك خالد: ذكرى غالية على الوطن والمواطن ومنجزات تستحق الفخر

رفع التهنئة للقيادة والشعب بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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رفع رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ملكاً للمملكة، مؤكداً أنها ذكرى عزيزة على القلوب وغالية على الوطن والمواطن.

وأوضح السلمي أن ذكرى البيعة السادسة تأتي والعالم أجمع يلمس الجهود والمنجزات العظيمة التي تستحق الفخر والتي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان بما يؤكد نجاح السياسة التي انتهجها حفظه الله في مختلف المجالات والتي كان من ثمارها ما حققته المملكة من قفزات نوعية في مجالات السياسة والاقتصاد والتنظيم الإداري ومكافحة الفساد وغيرها من المجالات.

واستعرض السلمي عدداً من المنجزات التي تحققت لجامعة الملك خالد في عهد الملك سلمان حفظه الله مشيداً بالدعم الذي لقيته جامعة الملك خالد من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومؤكداً أن ذلك حقق للجامعة منجزات كبيرة حيث حصلت الجامعة في عام 2017م على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة كما تم اعتماد عدد من برامجها من هيئات ومراكز الاعتماد المحلية والعالمية، كما قدمت الجامعة جهوداً كبيرة في مجال خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية بصفتها هدفاً من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى لها الدولة وتعمل على تعزيزها وزارة التعليم.

وأشار إلى التوسع في مجال الدراسات العليا والدبلومات التطبيقية في التخصصات النوعية والحيوية التي تخدم المجتمع وتلبي متطلبات التنمية وتتماشى مع رؤية المملكة، وما حدث من قفزات في مجال تصنيف الجامعة ضمن التصنيفات الدولية على المستويين المحلي والعالمي، وكذلك ما تم تحقيقه في مجال البحث العلمي حيث تضاعف الإنتاج العلمي المصنف خلال السنوات الثلاث الأخيرة ونما عدد الأبحاث المصنفة المنشورة بنسبة 350%.

كما زاد عدد الاستشهادات العلمية من البحوث العلمية لباحثي الجامعة بأكثر من 300% خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى انضمام 18 باحثاً من الجامعة إلى أفضل 2% من باحثي العالم حسب تقرير قاعدة سكوبس، فضلاً عن الشوط الكبير الذي قطعته الجامعة في مجال التحول الرقمي وأتمتة الخدمات والهيكلة والتدريب المعتمد عبر المنصات الإلكترونية.

ودعا "السلمي" في ختام تصريحه الله أن يحفظ قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والتطور والازدهار.

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