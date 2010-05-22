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"البيئة" تجدّد دعوة الراغبين في زراعة القمح إلى التقديم عبر "سجّل"

في إطار مساعي الوزارة للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة

جدّدت وزارة البيئة دعوة المزارعين الراغبين في زراعة القمح للعام المقبل، إلى تقديم الطلب عبر منصة "سجّل"، على الرابط التالي: https://sajil.mewa.gov.sa.

وقال مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف وتطوير السجل الزراعي المهندس محمد العبداللطيف: نشير إلى قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الكمية التي يتم شراؤها من قِبل المؤسسة العامة للحبوب من المزارعين من 700 ألف طن إلى 1.5 مليون طن.

وأضاف: هذا الأمر يعود بالنفع على صعيد تعزيز الأمن الغذائي عبر توفير نسبة لا تقل عن 50% من سلعة القمح، وفي هذا الصدد؛ تقوم الوزراء بالاستعداد مبكراً لموسم 2022 عبر دعوة المزارعين الراغبين في زراعة القمح عن طريق الدخول في منصة سجّل.

وأردف: على المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف، التحوّل إلى زراعة القمح والاستفادة مما تقدّمه الوزارة عبر زيادة المساحة المتاحة لزراعة القمح، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجدّدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تجدّد دعوة الراغبين في زراعة القمح إلى التقديم عبر "سجّل"
سبق

جدّدت وزارة البيئة دعوة المزارعين الراغبين في زراعة القمح للعام المقبل، إلى تقديم الطلب عبر منصة "سجّل"، على الرابط التالي: https://sajil.mewa.gov.sa.

وقال مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف وتطوير السجل الزراعي المهندس محمد العبداللطيف: نشير إلى قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الكمية التي يتم شراؤها من قِبل المؤسسة العامة للحبوب من المزارعين من 700 ألف طن إلى 1.5 مليون طن.

وأضاف: هذا الأمر يعود بالنفع على صعيد تعزيز الأمن الغذائي عبر توفير نسبة لا تقل عن 50% من سلعة القمح، وفي هذا الصدد؛ تقوم الوزراء بالاستعداد مبكراً لموسم 2022 عبر دعوة المزارعين الراغبين في زراعة القمح عن طريق الدخول في منصة سجّل.

وأردف: على المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف، التحوّل إلى زراعة القمح والاستفادة مما تقدّمه الوزارة عبر زيادة المساحة المتاحة لزراعة القمح، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجدّدة.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
01:02 PM

"البيئة" تجدّد دعوة الراغبين في زراعة القمح إلى التقديم عبر "سجّل"

في إطار مساعي الوزارة للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,621

جدّدت وزارة البيئة دعوة المزارعين الراغبين في زراعة القمح للعام المقبل، إلى تقديم الطلب عبر منصة "سجّل"، على الرابط التالي: https://sajil.mewa.gov.sa.

وقال مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف وتطوير السجل الزراعي المهندس محمد العبداللطيف: نشير إلى قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الكمية التي يتم شراؤها من قِبل المؤسسة العامة للحبوب من المزارعين من 700 ألف طن إلى 1.5 مليون طن.

وأضاف: هذا الأمر يعود بالنفع على صعيد تعزيز الأمن الغذائي عبر توفير نسبة لا تقل عن 50% من سلعة القمح، وفي هذا الصدد؛ تقوم الوزراء بالاستعداد مبكراً لموسم 2022 عبر دعوة المزارعين الراغبين في زراعة القمح عن طريق الدخول في منصة سجّل.

وأردف: على المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف، التحوّل إلى زراعة القمح والاستفادة مما تقدّمه الوزارة عبر زيادة المساحة المتاحة لزراعة القمح، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، والحفاظ على المياه الجوفية غير المتجدّدة.

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