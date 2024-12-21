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غداً .. 550 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات نصف العام بمدارس جدة

باستثناء الأول والثاني الابتدائي .. و"المسعودي" يطالب أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم

يؤدي أكثر من 550 ألف طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تنطلق صباح يوم غدٍ الأحد لطلاب وطالبات مدارس جدة ورابغ وخليص في المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي باستثناء طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أنه تم اعتماد خطة تنظيمية وإشرافية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً تشارك فيها قيادات الإدارة ومكاتب التعليم "بنين وبنات"، حيث يشارك في تنفيذ الخطة الإشرافية الميدانية أكثر من ٧٠٠ مشرف ومشرفة.

وأشاد الدكتور المسعودي؛ بجهود قائدي وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والكادر الإداري، وإدارتي الاختبارات "بنين وبنات" في التنظيم والإعداد للاختبارات بشكل جيد، وتهيئة السبل كافة لأداء الطلاب والطالبات الاختبارات في أجواء تعليمية ملائمة وآمنة، مؤكداً أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم بشكل يومي مع الحرص على تفعيل المناوبة والإشراف اليومي من قِبل المدارس.

مدارس جدة الاختبارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً .. 550 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات نصف العام بمدارس جدة
سبق

يؤدي أكثر من 550 ألف طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تنطلق صباح يوم غدٍ الأحد لطلاب وطالبات مدارس جدة ورابغ وخليص في المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي باستثناء طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أنه تم اعتماد خطة تنظيمية وإشرافية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً تشارك فيها قيادات الإدارة ومكاتب التعليم "بنين وبنات"، حيث يشارك في تنفيذ الخطة الإشرافية الميدانية أكثر من ٧٠٠ مشرف ومشرفة.

وأشاد الدكتور المسعودي؛ بجهود قائدي وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والكادر الإداري، وإدارتي الاختبارات "بنين وبنات" في التنظيم والإعداد للاختبارات بشكل جيد، وتهيئة السبل كافة لأداء الطلاب والطالبات الاختبارات في أجواء تعليمية ملائمة وآمنة، مؤكداً أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم بشكل يومي مع الحرص على تفعيل المناوبة والإشراف اليومي من قِبل المدارس.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
01:02 PM

غداً .. 550 ألف طالب وطالبة يبدأون اختبارات نصف العام بمدارس جدة

باستثناء الأول والثاني الابتدائي .. و"المسعودي" يطالب أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم

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عبدالله الراجحي - جدة
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يؤدي أكثر من 550 ألف طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول التي تنطلق صباح يوم غدٍ الأحد لطلاب وطالبات مدارس جدة ورابغ وخليص في المراحل الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي باستثناء طلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، أنه تم اعتماد خطة تنظيمية وإشرافية لمتابعة سير الاختبارات ميدانياً تشارك فيها قيادات الإدارة ومكاتب التعليم "بنين وبنات"، حيث يشارك في تنفيذ الخطة الإشرافية الميدانية أكثر من ٧٠٠ مشرف ومشرفة.

وأشاد الدكتور المسعودي؛ بجهود قائدي وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والكادر الإداري، وإدارتي الاختبارات "بنين وبنات" في التنظيم والإعداد للاختبارات بشكل جيد، وتهيئة السبل كافة لأداء الطلاب والطالبات الاختبارات في أجواء تعليمية ملائمة وآمنة، مؤكداً أهمية متابعة أولياء الأمور لأبنائهم عقب إتمامهم أداء اختباراتهم بشكل يومي مع الحرص على تفعيل المناوبة والإشراف اليومي من قِبل المدارس.

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