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ملتقى الادراج يناقش متطلبات الطرح وفرص السوق والحوافز

يُقام بغرفة الرياض 24 نوفمبر بالتعاون مع هيئة السوق المالية

تُنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مُلتقى (الإدراج)، صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 بمقر الغرفة الرئيس، بحضور رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز؛ ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ والمدير التنفيذي لـ "تداول" خالد الحصان.

وسيناقش الملتقى متطلبات الطرح في السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية وسيستعرض فرص السوق المالية والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية، وذلك لدعم الشركات للتحول الى شركات مساهمة عامة.

وبيّن عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الاستثمار والاوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير؛ أن محاور المُلتقى تتضمن نظرة عامة عن السوق المالية السعودية، التغيرات في السوق المالية السعودية، الانضمام إلى المؤشرات العالمية وتأثيرها في الشركات المدرجة، مشاركة المستثمرين الأجانب الإستراتيجيين، والدور الحكومي في دعم أجندة الإدراج.

وأشار الساير؛ الى أن لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة تسعى إلى تقوية الصلة مع المسؤولين والجهات المسؤولة ذات العلاقة في قطاع الاستثمار والأوراق المالية، لتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين المسؤولين الحكوميين وقطاعات المجتمع الاقتصادي، في لعب دور كبير من أجل تحقيق حضور مميز ومشاركة فعالة للغرفة في صناعة القرارات الحكومية.

ودعا الساير؛ قطاع الأعمال من المهتمين بهذا الجانب، لحضور الملتقى والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها المسؤولون والخبراء في الأسواق المالية.

ملتقى الادراج غرفة الرياض هيئة السوق المالية تداول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى الادراج يناقش متطلبات الطرح وفرص السوق والحوافز
سبق

تُنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مُلتقى (الإدراج)، صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 بمقر الغرفة الرئيس، بحضور رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز؛ ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ والمدير التنفيذي لـ "تداول" خالد الحصان.

وسيناقش الملتقى متطلبات الطرح في السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية وسيستعرض فرص السوق المالية والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية، وذلك لدعم الشركات للتحول الى شركات مساهمة عامة.

وبيّن عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الاستثمار والاوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير؛ أن محاور المُلتقى تتضمن نظرة عامة عن السوق المالية السعودية، التغيرات في السوق المالية السعودية، الانضمام إلى المؤشرات العالمية وتأثيرها في الشركات المدرجة، مشاركة المستثمرين الأجانب الإستراتيجيين، والدور الحكومي في دعم أجندة الإدراج.

وأشار الساير؛ الى أن لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة تسعى إلى تقوية الصلة مع المسؤولين والجهات المسؤولة ذات العلاقة في قطاع الاستثمار والأوراق المالية، لتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين المسؤولين الحكوميين وقطاعات المجتمع الاقتصادي، في لعب دور كبير من أجل تحقيق حضور مميز ومشاركة فعالة للغرفة في صناعة القرارات الحكومية.

ودعا الساير؛ قطاع الأعمال من المهتمين بهذا الجانب، لحضور الملتقى والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها المسؤولون والخبراء في الأسواق المالية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
10:15 AM

ملتقى الادراج يناقش متطلبات الطرح وفرص السوق والحوافز

يُقام بغرفة الرياض 24 نوفمبر بالتعاون مع هيئة السوق المالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُنظم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مُلتقى (الإدراج)، صباح يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 بمقر الغرفة الرئيس، بحضور رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز؛ ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان؛ والمدير التنفيذي لـ "تداول" خالد الحصان.

وسيناقش الملتقى متطلبات الطرح في السوق الرئيسة ونمو السوق الموازية وسيستعرض فرص السوق المالية والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية، وذلك لدعم الشركات للتحول الى شركات مساهمة عامة.

وبيّن عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الاستثمار والاوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير؛ أن محاور المُلتقى تتضمن نظرة عامة عن السوق المالية السعودية، التغيرات في السوق المالية السعودية، الانضمام إلى المؤشرات العالمية وتأثيرها في الشركات المدرجة، مشاركة المستثمرين الأجانب الإستراتيجيين، والدور الحكومي في دعم أجندة الإدراج.

وأشار الساير؛ الى أن لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة تسعى إلى تقوية الصلة مع المسؤولين والجهات المسؤولة ذات العلاقة في قطاع الاستثمار والأوراق المالية، لتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين المسؤولين الحكوميين وقطاعات المجتمع الاقتصادي، في لعب دور كبير من أجل تحقيق حضور مميز ومشاركة فعالة للغرفة في صناعة القرارات الحكومية.

ودعا الساير؛ قطاع الأعمال من المهتمين بهذا الجانب، لحضور الملتقى والاستفادة من الشروحات التي سيقدمها المسؤولون والخبراء في الأسواق المالية.

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