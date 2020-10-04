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النقابة العامة للسيارات: هذه آلية وصول المعتمرين للمسجد الحرام

وفَّرت جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب

كشفت النقابة العامة للسيارات توفير مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين والمصلين في كل من موقف كدي لمن يرغب في الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف ابن داوود لمن يرغب في الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.

وأضافت: وباستطاعة المعتمر والمصلي الذي حصل على تصريح الدخول للحرم من خلال تطبيق "اعتمرنا" أن يدفع قيمة الخدمة عبر الرابط الإلكتروني للنقابة العامة للسيارات الموضح في التطبيق. وعند وصول المعتمر والمصلي للمواقف عليه إبراز الحجز الإلكتروني من الهاتف المحمول الذي يمكّنه من التنقل بسهولة ويُسر للمسجد الحرام والعودة للمواقف.

وأفادت النقابة العامة للسيارات بأنها وفّرت في ساحات الانتظار ومحطات الإركاب وفي الحافلات جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب، وذلك بالالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتوزيع المعقمات، والتعقيم المستمر للحافلات قبل وبعد كل رحلة، وأن لا يزيد عدد الركاب على عشرين راكبًا في كل حافلة، وإلزام جميع السائقين والموظفين الذين تشرفوا بالعمل في هذه الخدمة بعمل الفحص الطبي اللازم والمستمر دوريًّا للتأكد من سلامتهم من فيروس كوفيد 19.

وأوضحت أن تسيير النقابة العامة للسيارات سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 صفر 1442 هجريًّا برحلات منتظمة ومجدولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنقل المعتمرين، بعدد 200 حافلة حديثة ومهيأة لنقل المعتمرين المقدر عددهم بـ6000 معتمر يوميًّا في المرحلة الأولى، ومن ثم تتم زيادة عدد الحافلات والرحلات بناء على زيادة عدد المعتمرين والمصلين طبقًا للمراحل التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة، التي يواكبها توفير خدمة النقل بالحافلات الحديثة والسيارات الصغيرة الفاخرة من وإلى المنافذ الجوية التي يصل إليها المعتمرون من داخل وخارج السعودية، وكذلك توفير خدمة الإسناد والمراقبة الميدانية لإسعاف المركبات التي قد تتعطل أثناء تنقل المعتمرين على الطرق بين المدن.

كما تتيح النقابة العامة للسيارات من خلال المنصة الإلكترونية بمركز معلومات النقل كل المعلومات التي تمكّن المعتمرين والزوار والمصلين من التعرف على خدمات النقل والحافلات والسيارات الصغيرة الفاخرة المتوافرة لدى منشآت النقل المؤهلة لديها، وخدمات الحجز والدفع الإلكتروني.

المسجد الحرام وزارة الحج العمرة النقابة العامة للسيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النقابة العامة للسيارات: هذه آلية وصول المعتمرين للمسجد الحرام
سبق

كشفت النقابة العامة للسيارات توفير مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين والمصلين في كل من موقف كدي لمن يرغب في الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف ابن داوود لمن يرغب في الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.

وأضافت: وباستطاعة المعتمر والمصلي الذي حصل على تصريح الدخول للحرم من خلال تطبيق "اعتمرنا" أن يدفع قيمة الخدمة عبر الرابط الإلكتروني للنقابة العامة للسيارات الموضح في التطبيق. وعند وصول المعتمر والمصلي للمواقف عليه إبراز الحجز الإلكتروني من الهاتف المحمول الذي يمكّنه من التنقل بسهولة ويُسر للمسجد الحرام والعودة للمواقف.

وأفادت النقابة العامة للسيارات بأنها وفّرت في ساحات الانتظار ومحطات الإركاب وفي الحافلات جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب، وذلك بالالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتوزيع المعقمات، والتعقيم المستمر للحافلات قبل وبعد كل رحلة، وأن لا يزيد عدد الركاب على عشرين راكبًا في كل حافلة، وإلزام جميع السائقين والموظفين الذين تشرفوا بالعمل في هذه الخدمة بعمل الفحص الطبي اللازم والمستمر دوريًّا للتأكد من سلامتهم من فيروس كوفيد 19.

وأوضحت أن تسيير النقابة العامة للسيارات سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 صفر 1442 هجريًّا برحلات منتظمة ومجدولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنقل المعتمرين، بعدد 200 حافلة حديثة ومهيأة لنقل المعتمرين المقدر عددهم بـ6000 معتمر يوميًّا في المرحلة الأولى، ومن ثم تتم زيادة عدد الحافلات والرحلات بناء على زيادة عدد المعتمرين والمصلين طبقًا للمراحل التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة، التي يواكبها توفير خدمة النقل بالحافلات الحديثة والسيارات الصغيرة الفاخرة من وإلى المنافذ الجوية التي يصل إليها المعتمرون من داخل وخارج السعودية، وكذلك توفير خدمة الإسناد والمراقبة الميدانية لإسعاف المركبات التي قد تتعطل أثناء تنقل المعتمرين على الطرق بين المدن.

كما تتيح النقابة العامة للسيارات من خلال المنصة الإلكترونية بمركز معلومات النقل كل المعلومات التي تمكّن المعتمرين والزوار والمصلين من التعرف على خدمات النقل والحافلات والسيارات الصغيرة الفاخرة المتوافرة لدى منشآت النقل المؤهلة لديها، وخدمات الحجز والدفع الإلكتروني.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
02:01 AM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
04:56 AM

النقابة العامة للسيارات: هذه آلية وصول المعتمرين للمسجد الحرام

وفَّرت جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,910

كشفت النقابة العامة للسيارات توفير مواقف مجانية لانتظار ووقوف سيارات المعتمرين والمصلين في كل من موقف كدي لمن يرغب في الدخول للمسجد الحرام من الساحة الجنوبية والغربية المقابلة لوقف الملك عبدالعزيز، وموقف الششة خلف ابن داوود لمن يرغب في الدخول للمسجد الحرام من الساحة الشرقية والشمالية المقابلة لمحطة باب علي.

وأضافت: وباستطاعة المعتمر والمصلي الذي حصل على تصريح الدخول للحرم من خلال تطبيق "اعتمرنا" أن يدفع قيمة الخدمة عبر الرابط الإلكتروني للنقابة العامة للسيارات الموضح في التطبيق. وعند وصول المعتمر والمصلي للمواقف عليه إبراز الحجز الإلكتروني من الهاتف المحمول الذي يمكّنه من التنقل بسهولة ويُسر للمسجد الحرام والعودة للمواقف.

وأفادت النقابة العامة للسيارات بأنها وفّرت في ساحات الانتظار ومحطات الإركاب وفي الحافلات جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة وأمن وصحة الركاب، وذلك بالالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتوزيع المعقمات، والتعقيم المستمر للحافلات قبل وبعد كل رحلة، وأن لا يزيد عدد الركاب على عشرين راكبًا في كل حافلة، وإلزام جميع السائقين والموظفين الذين تشرفوا بالعمل في هذه الخدمة بعمل الفحص الطبي اللازم والمستمر دوريًّا للتأكد من سلامتهم من فيروس كوفيد 19.

وأوضحت أن تسيير النقابة العامة للسيارات سيكون ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 صفر 1442 هجريًّا برحلات منتظمة ومجدولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لنقل المعتمرين، بعدد 200 حافلة حديثة ومهيأة لنقل المعتمرين المقدر عددهم بـ6000 معتمر يوميًّا في المرحلة الأولى، ومن ثم تتم زيادة عدد الحافلات والرحلات بناء على زيادة عدد المعتمرين والمصلين طبقًا للمراحل التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة، التي يواكبها توفير خدمة النقل بالحافلات الحديثة والسيارات الصغيرة الفاخرة من وإلى المنافذ الجوية التي يصل إليها المعتمرون من داخل وخارج السعودية، وكذلك توفير خدمة الإسناد والمراقبة الميدانية لإسعاف المركبات التي قد تتعطل أثناء تنقل المعتمرين على الطرق بين المدن.

كما تتيح النقابة العامة للسيارات من خلال المنصة الإلكترونية بمركز معلومات النقل كل المعلومات التي تمكّن المعتمرين والزوار والمصلين من التعرف على خدمات النقل والحافلات والسيارات الصغيرة الفاخرة المتوافرة لدى منشآت النقل المؤهلة لديها، وخدمات الحجز والدفع الإلكتروني.

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