228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ

تقرير يومي: أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في حالات الإصابة العالمية بفيروس كورونا، أمس الجمعة، مع ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بواقع 228102 حالة خلال 24 ساعة.

وأشار تقرير يومي إلى أن أكبر زيادات جاءت من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا، وكان الرقم القياسي السابق الذي سجلته منظمة الصحة العالمية لحالات الإصابة هو 212326 في الرابع من يوليو.

ولا تزال حالات الوفاة ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة يومياً.

وذكر إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم تجاوز 12 مليون حالة، الأربعاء، فيما يمثل علامة فارقة أخرى في انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 555 ألف شخص خلال 7 أشهر.

من جانب آخر، قالت الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوماً مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعاً للعدوى على ما يبدو.

ونشرت المنظمة تحديثاً للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقرّ ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء، لكنه لم يصل إلى حد تأكيد أنه ينتشر عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حالياً في أنحاء العالم.