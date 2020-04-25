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محافظ شقراء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

دعا بأن تتوج جهود المملكة في مواجهة كورونا بالنجاح

رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك للقيادة الرشيدة، مثمناً الجهود التي تبذل في سبيل منع انتشار فيروس كورونا

وقال "البواردي": "يشرفني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بأسمى آيات التهنئة وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "كما أرفع التهنئة والتبريكات لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود".

وتابع: "أسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم علينا أمنه وأمانه وأن يتوج الجهود المبذولة من قيادتنا الحكيمة لمنع تفشي وباء كورونا، لنواصل جميعاً قادة وشعباً مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لبلادنا الغالية".

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محافظ شقراء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك
سبق

رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك للقيادة الرشيدة، مثمناً الجهود التي تبذل في سبيل منع انتشار فيروس كورونا

وقال "البواردي": "يشرفني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بأسمى آيات التهنئة وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "كما أرفع التهنئة والتبريكات لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود".

وتابع: "أسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم علينا أمنه وأمانه وأن يتوج الجهود المبذولة من قيادتنا الحكيمة لمنع تفشي وباء كورونا، لنواصل جميعاً قادة وشعباً مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لبلادنا الغالية".

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
01:14 AM

محافظ شقراء يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

دعا بأن تتوج جهود المملكة في مواجهة كورونا بالنجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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رفع محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك للقيادة الرشيدة، مثمناً الجهود التي تبذل في سبيل منع انتشار فيروس كورونا

وقال "البواردي": "يشرفني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بأسمى آيات التهنئة وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك".

وأضاف: "كما أرفع التهنئة والتبريكات لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود".

وتابع: "أسأل المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا ويديم علينا أمنه وأمانه وأن يتوج الجهود المبذولة من قيادتنا الحكيمة لمنع تفشي وباء كورونا، لنواصل جميعاً قادة وشعباً مسيرة التقدم والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لبلادنا الغالية".

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