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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎155,882‎‏ إصابة جديدة و‎‏‏‎1,942‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎ 41,593,179و‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎155,882‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و ‏‎‏‎‏‎1,942‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41,593,179‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ حالة.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎155,882‎‏ إصابة جديدة و‎‏‏‎1,942‎‏‎‏ وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎155,882‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و ‏‎‏‎‏‎1,942‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41,593,179‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ حالة.‏

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:42 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎155,882‎‏ إصابة جديدة و‎‏‏‎1,942‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎ 41,593,179و‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎155,882‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و ‏‎‏‎‏‎1,942‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41,593,179‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ حالة.‏

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