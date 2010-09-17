الولايات المتحدة تسجّل 155,882 إصابة جديدة و1,942 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 41,593,179والوفيات 666,440 شخصاً
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,882 إصابة جديدة و 1,942 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 41,593,179، فيما بلغ عدد الوفيات 666,440 حالة.
أمريكا
فيروس كورونا الجديد
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تسجّل 155,882 إصابة جديدة و1,942 وفاة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-09-16
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,882 إصابة جديدة و 1,942 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 41,593,179، فيما بلغ عدد الوفيات 666,440 حالة.
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
11:42 PM
الولايات المتحدة تسجّل 155,882 إصابة جديدة و1,942 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات بلغ 41,593,179والوفيات 666,440 شخصاً
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,882 إصابة جديدة و 1,942 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 41,593,179، فيما بلغ عدد الوفيات 666,440 حالة.