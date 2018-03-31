النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على حائل والجوف والحدود الشمالية

تنشط الرياح السطحية على الرياض والمدينة والقصيم والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة؛ تصحب برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد تصل إلى مترين ونصف شمالاً، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، ومتوسط الموج إلى مائج (شمالاً)، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على حائل والجوف والحدود الشمالية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة؛ تصحب برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد تصل إلى مترين ونصف شمالاً، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، ومتوسط الموج إلى مائج (شمالاً)، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
08:08 AM

"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على حائل والجوف والحدود الشمالية

تنشط الرياح السطحية على الرياض والمدينة والقصيم والشرقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
185

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة؛ تصحب برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد تصل إلى مترين ونصف شمالاً، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، ومتوسط الموج إلى مائج (شمالاً)، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,703
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,787
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,977

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر
أنسنة العمل الحكومي

أنسنة العمل الحكومي

يحيى فقيهي
مشاهير السناب والجهات الحكومية

مشاهير السناب والجهات الحكومية

عبدالرحمن المرشد
المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

المبادرة السعودية طوق نجاة لليمن

علي آل شرمة
تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة