احتفل صالح القباص وإخوانه بزفاف شقيقهم "هيثم" من ابنة عبدالله أحمد عمر بن سلمان في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة بحضور عدد كبير من أهالي وأصدقاء العروسين.
"القباص" يحتفل بزواج "هيثم" في مكة المكرمة
احتفل صالح القباص وإخوانه بزفاف شقيقهم "هيثم" من ابنة عبدالله أحمد عمر بن سلمان في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة بحضور عدد كبير من أهالي وأصدقاء العروسين.
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"القباص" يحتفل بزواج "هيثم" في مكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-16
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:19 PM
"القباص" يحتفل بزواج "هيثم" في مكة المكرمة
احتفل صالح القباص وإخوانه بزفاف شقيقهم "هيثم" من ابنة عبدالله أحمد عمر بن سلمان في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة بحضور عدد كبير من أهالي وأصدقاء العروسين.
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