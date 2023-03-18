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شاهد.. "مركز أزمات حائل" يحتوي شباب الاستراحات ويرشدهم للتعامل مع "كورونا"

الشباب أكدوا لـ"سبق" عزمهم على إغلاق الاستراحة خلال فترة التعليق الرسمية

قادت اللجنة التنفيذية لمركز إدارة الأزمات بإمارة حائل، المكونة من (صحة حائل، والشرطة، والهلال الأحمر، وأمانة المنطقة، والتجارة، ومجلس الشباب)، بإشراف وكيل الإمارة عادل آل الشيخ، المركز بكل اقتدار خلال اليومَيْن الأولَيْن من عمره، وذلك بتنظيم حملة توعوية، تجوب الاستراحات الخاصة بحائل التي يرتادها الشباب بكثرة، وذلك بواقع ٥٠ استراحة كل ليلة.

وأرشد فريق العمل من تلك الجهات الشباب للطرق الصحيحة للتعامل مع الإجراءات والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا، التي من أهمها الحرص على البقاء في المنزل، وعدم مصافحة الآخرين، والحرص على عدم الاجتماع، سواء في الاستراحات أو "الشبات".

فيما أكد الفريق أهمية شرب القهوة بأكواب ورقية ذات الاستخدام لمرة واحدة، والابتعاد عن الأكواب ذات الاستخدام المتكرر، وهي التي اعتاد عليها المجتمع في تناول القهوة والشاي؛ وذلك لاحتمالية نقلها الفيروس خلال فترة احتضانه.

من جهته، أبرز الفريق أهمية غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية، فيما تم توزيع عدد من الكمامات والمعقمات على الشباب لاستخدامها أثناء خروجهم للأماكن العامة.

"سبق" التقت شبابًا في استراحات زارها فريق المركز، وأكدوا الاستفادة من التوعية التي قُدِّمت لهم، كما نال تعامل الفريق الراقي استحسان الشباب، وأكدوا حرص الفريق على عدم زيادة الأشخاص في الاستراحة، وعدم مخالطة الشباب الآخرين للاستراحات المجاورة، وكذلك عدم ارتياد الاستراحة بشكل يومي خلال الفترة الحالية، والحرص على مغادرتها حتى انتهاء الاحترازات.

وأكد بعض الشباب ممن التقتهم "سبق" عزمهم على إغلاق الاستراحة خلال فترة التعليق الرسمية من الجهات ذات العلاقة للمرافق العامة والخدمية بالدولة.

وأبدى بعض الشباب استعدادهم للتطوع في تثقيف الشباب في الاستراحات المجاورة، أو أي تجمُّع يجدونه داخل المنطقة.

واستحسن شباب حائل الطريقة التي انتهجها مركز الأزمات بإمارة حائل بتنظيمه حملة توعوية، بدلاً من طلب الجهات الأمنية الإخلاء الجبري للاستراحات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مركز أزمات حائل" يحتوي شباب الاستراحات ويرشدهم للتعامل مع "كورونا"
سبق

قادت اللجنة التنفيذية لمركز إدارة الأزمات بإمارة حائل، المكونة من (صحة حائل، والشرطة، والهلال الأحمر، وأمانة المنطقة، والتجارة، ومجلس الشباب)، بإشراف وكيل الإمارة عادل آل الشيخ، المركز بكل اقتدار خلال اليومَيْن الأولَيْن من عمره، وذلك بتنظيم حملة توعوية، تجوب الاستراحات الخاصة بحائل التي يرتادها الشباب بكثرة، وذلك بواقع ٥٠ استراحة كل ليلة.

وأرشد فريق العمل من تلك الجهات الشباب للطرق الصحيحة للتعامل مع الإجراءات والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا، التي من أهمها الحرص على البقاء في المنزل، وعدم مصافحة الآخرين، والحرص على عدم الاجتماع، سواء في الاستراحات أو "الشبات".

فيما أكد الفريق أهمية شرب القهوة بأكواب ورقية ذات الاستخدام لمرة واحدة، والابتعاد عن الأكواب ذات الاستخدام المتكرر، وهي التي اعتاد عليها المجتمع في تناول القهوة والشاي؛ وذلك لاحتمالية نقلها الفيروس خلال فترة احتضانه.

من جهته، أبرز الفريق أهمية غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية، فيما تم توزيع عدد من الكمامات والمعقمات على الشباب لاستخدامها أثناء خروجهم للأماكن العامة.

"سبق" التقت شبابًا في استراحات زارها فريق المركز، وأكدوا الاستفادة من التوعية التي قُدِّمت لهم، كما نال تعامل الفريق الراقي استحسان الشباب، وأكدوا حرص الفريق على عدم زيادة الأشخاص في الاستراحة، وعدم مخالطة الشباب الآخرين للاستراحات المجاورة، وكذلك عدم ارتياد الاستراحة بشكل يومي خلال الفترة الحالية، والحرص على مغادرتها حتى انتهاء الاحترازات.

وأكد بعض الشباب ممن التقتهم "سبق" عزمهم على إغلاق الاستراحة خلال فترة التعليق الرسمية من الجهات ذات العلاقة للمرافق العامة والخدمية بالدولة.

وأبدى بعض الشباب استعدادهم للتطوع في تثقيف الشباب في الاستراحات المجاورة، أو أي تجمُّع يجدونه داخل المنطقة.

واستحسن شباب حائل الطريقة التي انتهجها مركز الأزمات بإمارة حائل بتنظيمه حملة توعوية، بدلاً من طلب الجهات الأمنية الإخلاء الجبري للاستراحات.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
11:26 PM

شاهد.. "مركز أزمات حائل" يحتوي شباب الاستراحات ويرشدهم للتعامل مع "كورونا"

الشباب أكدوا لـ"سبق" عزمهم على إغلاق الاستراحة خلال فترة التعليق الرسمية

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خالد السليمي - حائل
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قادت اللجنة التنفيذية لمركز إدارة الأزمات بإمارة حائل، المكونة من (صحة حائل، والشرطة، والهلال الأحمر، وأمانة المنطقة، والتجارة، ومجلس الشباب)، بإشراف وكيل الإمارة عادل آل الشيخ، المركز بكل اقتدار خلال اليومَيْن الأولَيْن من عمره، وذلك بتنظيم حملة توعوية، تجوب الاستراحات الخاصة بحائل التي يرتادها الشباب بكثرة، وذلك بواقع ٥٠ استراحة كل ليلة.

وأرشد فريق العمل من تلك الجهات الشباب للطرق الصحيحة للتعامل مع الإجراءات والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا، التي من أهمها الحرص على البقاء في المنزل، وعدم مصافحة الآخرين، والحرص على عدم الاجتماع، سواء في الاستراحات أو "الشبات".

فيما أكد الفريق أهمية شرب القهوة بأكواب ورقية ذات الاستخدام لمرة واحدة، والابتعاد عن الأكواب ذات الاستخدام المتكرر، وهي التي اعتاد عليها المجتمع في تناول القهوة والشاي؛ وذلك لاحتمالية نقلها الفيروس خلال فترة احتضانه.

من جهته، أبرز الفريق أهمية غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية، فيما تم توزيع عدد من الكمامات والمعقمات على الشباب لاستخدامها أثناء خروجهم للأماكن العامة.

"سبق" التقت شبابًا في استراحات زارها فريق المركز، وأكدوا الاستفادة من التوعية التي قُدِّمت لهم، كما نال تعامل الفريق الراقي استحسان الشباب، وأكدوا حرص الفريق على عدم زيادة الأشخاص في الاستراحة، وعدم مخالطة الشباب الآخرين للاستراحات المجاورة، وكذلك عدم ارتياد الاستراحة بشكل يومي خلال الفترة الحالية، والحرص على مغادرتها حتى انتهاء الاحترازات.

وأكد بعض الشباب ممن التقتهم "سبق" عزمهم على إغلاق الاستراحة خلال فترة التعليق الرسمية من الجهات ذات العلاقة للمرافق العامة والخدمية بالدولة.

وأبدى بعض الشباب استعدادهم للتطوع في تثقيف الشباب في الاستراحات المجاورة، أو أي تجمُّع يجدونه داخل المنطقة.

واستحسن شباب حائل الطريقة التي انتهجها مركز الأزمات بإمارة حائل بتنظيمه حملة توعوية، بدلاً من طلب الجهات الأمنية الإخلاء الجبري للاستراحات.

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