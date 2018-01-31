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4 عادات صحية تحميك من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

تعزّز مناعتك وتقوّي وظائف جسمك وتعد بديلاً جيداً لأطعمة أخرى

الالتزام بنظام غذائي سليم يساعد على تجنب الإصابة بعديدٍ من الأمراض التي قد تكون معرّضاً للإصابة بها مع تقدم العمر، ومنها الإصابة بمرض السكرى والسرطان وأمراض القلب، من خلال تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزّز مناعتك وتقوّي وظائف جسمك.

وكشف تقرير نُشر في موقع ميديكال إكسبريس، مستنداً إلى وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات البشرية، أبرز العادات الصحية التي لابد من اتباعها للحفاظ على سلامتك الصحية:

1. تناول المأكولات البحرية والدواجن

أشارت دراسات إلى أن تناول الأطعمة البحرية تساعدك على الوقاية من مرض السكري والسرطان وأمراض القلب، خاصة أن تناول المأكولات البحرية والدواجن والبقوليات يعد بديلاً جيداً عن اللحوم الحمراء.

2. قلل من السعرات الحرارية

أكّدت الدراسات ضرورة تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة، مثل الكعك والآيس كريم ومشروبات الفاكهة، خاصة للأطفال.

3. تناول الخضراوات والفاكهة

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الملوّنة بدلاً من التركيز على عناصر غذائية محدّدة، خاصة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن المهمة لجسمك، مثل الزنك والحديد والكالسيوم والمغنسيوم، قد تساعدك على الحفاظ على وزنك وتعزيز مناعتك، وبالتالي تحميك من الأمراض المزمنة.

4. تناول الزيوت النباتية

لا بد من تناول الزيوت النباتية بدلاً من الزبدة أو زيت جوز الهند، إضافة إلى تناول منتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون، التي تساعدك على الشعور بالشبع دون اكتساب مزيدٍ من الوزن.

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4 عادات صحية تحميك من الإصابة بأمراض القلب والسرطان
سبق

الالتزام بنظام غذائي سليم يساعد على تجنب الإصابة بعديدٍ من الأمراض التي قد تكون معرّضاً للإصابة بها مع تقدم العمر، ومنها الإصابة بمرض السكرى والسرطان وأمراض القلب، من خلال تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزّز مناعتك وتقوّي وظائف جسمك.

وكشف تقرير نُشر في موقع ميديكال إكسبريس، مستنداً إلى وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات البشرية، أبرز العادات الصحية التي لابد من اتباعها للحفاظ على سلامتك الصحية:

1. تناول المأكولات البحرية والدواجن

أشارت دراسات إلى أن تناول الأطعمة البحرية تساعدك على الوقاية من مرض السكري والسرطان وأمراض القلب، خاصة أن تناول المأكولات البحرية والدواجن والبقوليات يعد بديلاً جيداً عن اللحوم الحمراء.

2. قلل من السعرات الحرارية

أكّدت الدراسات ضرورة تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة، مثل الكعك والآيس كريم ومشروبات الفاكهة، خاصة للأطفال.

3. تناول الخضراوات والفاكهة

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الملوّنة بدلاً من التركيز على عناصر غذائية محدّدة، خاصة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن المهمة لجسمك، مثل الزنك والحديد والكالسيوم والمغنسيوم، قد تساعدك على الحفاظ على وزنك وتعزيز مناعتك، وبالتالي تحميك من الأمراض المزمنة.

4. تناول الزيوت النباتية

لا بد من تناول الزيوت النباتية بدلاً من الزبدة أو زيت جوز الهند، إضافة إلى تناول منتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون، التي تساعدك على الشعور بالشبع دون اكتساب مزيدٍ من الوزن.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:00 AM

4 عادات صحية تحميك من الإصابة بأمراض القلب والسرطان

تعزّز مناعتك وتقوّي وظائف جسمك وتعد بديلاً جيداً لأطعمة أخرى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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الالتزام بنظام غذائي سليم يساعد على تجنب الإصابة بعديدٍ من الأمراض التي قد تكون معرّضاً للإصابة بها مع تقدم العمر، ومنها الإصابة بمرض السكرى والسرطان وأمراض القلب، من خلال تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزّز مناعتك وتقوّي وظائف جسمك.

وكشف تقرير نُشر في موقع ميديكال إكسبريس، مستنداً إلى وزارة الزراعة الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات البشرية، أبرز العادات الصحية التي لابد من اتباعها للحفاظ على سلامتك الصحية:

1. تناول المأكولات البحرية والدواجن

أشارت دراسات إلى أن تناول الأطعمة البحرية تساعدك على الوقاية من مرض السكري والسرطان وأمراض القلب، خاصة أن تناول المأكولات البحرية والدواجن والبقوليات يعد بديلاً جيداً عن اللحوم الحمراء.

2. قلل من السعرات الحرارية

أكّدت الدراسات ضرورة تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة، مثل الكعك والآيس كريم ومشروبات الفاكهة، خاصة للأطفال.

3. تناول الخضراوات والفاكهة

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الملوّنة بدلاً من التركيز على عناصر غذائية محدّدة، خاصة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن المهمة لجسمك، مثل الزنك والحديد والكالسيوم والمغنسيوم، قد تساعدك على الحفاظ على وزنك وتعزيز مناعتك، وبالتالي تحميك من الأمراض المزمنة.

4. تناول الزيوت النباتية

لا بد من تناول الزيوت النباتية بدلاً من الزبدة أو زيت جوز الهند، إضافة إلى تناول منتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون، التي تساعدك على الشعور بالشبع دون اكتساب مزيدٍ من الوزن.

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