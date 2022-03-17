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تأجيل بطولة "رولان غاروس" حتى سبتمبر المقبل

كورونا يواصل العبث بجدول البطولات الكبرى حول العالم

أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى 20 سبتمبر، بعد أن كانت بين 24 مايو و7 يونيو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي: أنّ الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس +كوفيد-19+ تؤثر على جميع السكان. من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الذين كانوا يعملون في التحضير للبطولة، قرّر الاتحاد الفرنسي للتنس أن ينظم نسخة 2020 من بطولة رولان غاروس بين سبتمبر و4 أكتوبر".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تأجيل بطولة "رولان غاروس" حتى سبتمبر المقبل
سبق

أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى 20 سبتمبر، بعد أن كانت بين 24 مايو و7 يونيو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي: أنّ الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس +كوفيد-19+ تؤثر على جميع السكان. من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الذين كانوا يعملون في التحضير للبطولة، قرّر الاتحاد الفرنسي للتنس أن ينظم نسخة 2020 من بطولة رولان غاروس بين سبتمبر و4 أكتوبر".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:14 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:41 PM

تأجيل بطولة "رولان غاروس" حتى سبتمبر المقبل

كورونا يواصل العبث بجدول البطولات الكبرى حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس إرجاء بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى، إلى 20 سبتمبر، بعد أن كانت بين 24 مايو و7 يونيو، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الاتحاد الفرنسي: أنّ الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس +كوفيد-19+ تؤثر على جميع السكان. من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الذين كانوا يعملون في التحضير للبطولة، قرّر الاتحاد الفرنسي للتنس أن ينظم نسخة 2020 من بطولة رولان غاروس بين سبتمبر و4 أكتوبر".

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