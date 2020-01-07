وفاة وإصابة 6 أفراد من عائلة تعرضت لحادث مروري بعفيف

استقبلتهم "طوارئ المستشفى" وأعلنت الحالة "الصفراء"

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى عفيف العام اليوم ست إصابات إثر حادث مروري لعائلة، نتج عنه وفاة واحدة وأربع إصابات حرجة.



وفور تلقي المستشفى البلاغ عبر غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الرياض، تم إعلان حالة الطوارئ (Cood yellow).





وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام العام سلطان المغيري، أن قسم الطوارئ استقبل جميع المصابين، وقدّم لهم الخدمات الصحية لهم بالشكل اللازم، بمتابعة مدير مستشفى عفيف الدكتور عادل متعب بن عميرة.