النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل 10 مدنيين في غارات على الغوطة .. 9 من عائلة واحدة

النظام يواصل استهداف المدنيين رغم طلب مجلس الأمن هدنة عاجلة

قُتل عشرة مدنيين على الأقل؛ تسعة منهم من عائلة واحدة، في مدينة دوما، من جرّاء غارات لقوات النظام السوري رغم طلب مجلس الأمن هدنة في سوريا من دون تأخير.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن؛ الإثنين: تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قُتلوا من جرّاء غارات لقوات النظام بعد منتصف الليل على مدينة دوما، فيما قُتل مدني عاشر، صباح اليوم، من جرّاء قصف صاروخي على مدينة حرستا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مقتل 10 مدنيين في غارات على الغوطة .. 9 من عائلة واحدة
سبق

قُتل عشرة مدنيين على الأقل؛ تسعة منهم من عائلة واحدة، في مدينة دوما، من جرّاء غارات لقوات النظام السوري رغم طلب مجلس الأمن هدنة في سوريا من دون تأخير.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن؛ الإثنين: تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قُتلوا من جرّاء غارات لقوات النظام بعد منتصف الليل على مدينة دوما، فيما قُتل مدني عاشر، صباح اليوم، من جرّاء قصف صاروخي على مدينة حرستا.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:12 PM

مقتل 10 مدنيين في غارات على الغوطة .. 9 من عائلة واحدة

النظام يواصل استهداف المدنيين رغم طلب مجلس الأمن هدنة عاجلة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
2
908

قُتل عشرة مدنيين على الأقل؛ تسعة منهم من عائلة واحدة، في مدينة دوما، من جرّاء غارات لقوات النظام السوري رغم طلب مجلس الأمن هدنة في سوريا من دون تأخير.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن؛ الإثنين: تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قُتلوا من جرّاء غارات لقوات النظام بعد منتصف الليل على مدينة دوما، فيما قُتل مدني عاشر، صباح اليوم، من جرّاء قصف صاروخي على مدينة حرستا.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,551
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,452
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,028
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,632

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة