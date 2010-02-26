مقتل 10 مدنيين في غارات على الغوطة .. 9 من عائلة واحدة

النظام يواصل استهداف المدنيين رغم طلب مجلس الأمن هدنة عاجلة

قُتل عشرة مدنيين على الأقل؛ تسعة منهم من عائلة واحدة، في مدينة دوما، من جرّاء غارات لقوات النظام السوري رغم طلب مجلس الأمن هدنة في سوريا من دون تأخير.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن؛ الإثنين: تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال قُتلوا من جرّاء غارات لقوات النظام بعد منتصف الليل على مدينة دوما، فيما قُتل مدني عاشر، صباح اليوم، من جرّاء قصف صاروخي على مدينة حرستا.