النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 ملايين نخلة في المدينة المنورة تنتج التمور الأكثر شهرة في العالم الإسلامي

تضخ إنتاجها يوميًّا في مهرجان "تمورنا بركة" بوابة البيع الأولى لها

تحظى تمور منطقة المدينة المنورة بقابلية عالية، وتنال شهرة في العالم الإسلامي؛ الأمر الذي جعل ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة يحرصون على أن تكون تمور المدينة بحوزتهم ببركتها المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وتضم منطقة المدينة المنورة نحو أربعة ملايين نخلة، تضخ إنتاجها يوميًّا في مهرجان المدينة المنورة للتمور "تمورنا بركة" مسجِّلة أرقامًا متزايدة في كمية المبيعات، وأسعار المنتجات قاربت الـ70 مليون ريال وفقًا لآخر الإحصائيات التي تصدرها أمانة منطقة المدينة المنورة يوميًّا.

ويستقبل المهرجان شحنات إنتاج مزارعي منطقة المدينة المنورة، وتجار التمور، والمتسوقين على أرض المهرجان التي تصل مساحاتها إلى 150 ألف م2، وتضم مناطق الحراج، ومنطقة للخدمات الرئيسية، ومكاتب للمحرجين، ومسجدًا، وأكثر من 500 موقف للسيارات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 ملايين نخلة في المدينة المنورة تنتج التمور الأكثر شهرة في العالم الإسلامي
سبق

تحظى تمور منطقة المدينة المنورة بقابلية عالية، وتنال شهرة في العالم الإسلامي؛ الأمر الذي جعل ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة يحرصون على أن تكون تمور المدينة بحوزتهم ببركتها المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وتضم منطقة المدينة المنورة نحو أربعة ملايين نخلة، تضخ إنتاجها يوميًّا في مهرجان المدينة المنورة للتمور "تمورنا بركة" مسجِّلة أرقامًا متزايدة في كمية المبيعات، وأسعار المنتجات قاربت الـ70 مليون ريال وفقًا لآخر الإحصائيات التي تصدرها أمانة منطقة المدينة المنورة يوميًّا.

ويستقبل المهرجان شحنات إنتاج مزارعي منطقة المدينة المنورة، وتجار التمور، والمتسوقين على أرض المهرجان التي تصل مساحاتها إلى 150 ألف م2، وتضم مناطق الحراج، ومنطقة للخدمات الرئيسية، ومكاتب للمحرجين، ومسجدًا، وأكثر من 500 موقف للسيارات.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
10:36 PM

4 ملايين نخلة في المدينة المنورة تنتج التمور الأكثر شهرة في العالم الإسلامي

تضخ إنتاجها يوميًّا في مهرجان "تمورنا بركة" بوابة البيع الأولى لها

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
1
4,184

تحظى تمور منطقة المدينة المنورة بقابلية عالية، وتنال شهرة في العالم الإسلامي؛ الأمر الذي جعل ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة يحرصون على أن تكون تمور المدينة بحوزتهم ببركتها المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وتضم منطقة المدينة المنورة نحو أربعة ملايين نخلة، تضخ إنتاجها يوميًّا في مهرجان المدينة المنورة للتمور "تمورنا بركة" مسجِّلة أرقامًا متزايدة في كمية المبيعات، وأسعار المنتجات قاربت الـ70 مليون ريال وفقًا لآخر الإحصائيات التي تصدرها أمانة منطقة المدينة المنورة يوميًّا.

ويستقبل المهرجان شحنات إنتاج مزارعي منطقة المدينة المنورة، وتجار التمور، والمتسوقين على أرض المهرجان التي تصل مساحاتها إلى 150 ألف م2، وتضم مناطق الحراج، ومنطقة للخدمات الرئيسية، ومكاتب للمحرجين، ومسجدًا، وأكثر من 500 موقف للسيارات.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,332
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,056
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,026
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,252

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة