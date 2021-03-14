النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الرفع بالنتائج وتقديم الحلول العاجلة في ٧٢ ساعة.. تضم أطباء بيطريين ومختصين في أمن البيئة

بعد فاجعة "طفلة ضاحية الواشلة".. أمين الرياض يوجه بلجنة عاجلة وحصر مواقع الحيوانات الضالة

"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس"

من المتوقع طرحها الشهر المقبل في تطور سريع للخدمات بالشبكة

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، إطلاق خدمة غرف الدردشة الصوتية تويتر سبيسز؛ لمنافسة تطبيق كلوب هاوس لغرف الدردشة الصوتية الشهر المقبل.

واعتبارًا من الشهر القادم، وبحسب تغريدات نشرتها إدارة شبكة تويتر؛ سيكون في مقدور أي مستخدم لشبكة تويتر إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر خدمة تويتر سبيسز.

موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، نقل عن أحد العاملين في شركة تويتر القول إن إطلاق الخدمة الجديدة "سيكون قريبًا جدًّا.. هذا ما نسعى إليه".

وكما نشرت "الألمانية"؛ يرى موقع "تك كرانش" أن هذا الطرح للخدمة على نطاق عام سيكون سريعًا جدًّا بالنسبة لتطوير منتج تم طرحه للتجربة فقط في أواخر العام الماضي.

من ناحيته قال متحدث باسم تويتر: "يمكننا بالقطع تأكيد أن أي شخص يستخدم أجهزة ذكية تعمل بنظامي التشغيل أندرويد أو آي.أو.إس؛ سيكون لديه نسخة ليست تجريبية"؛ وهو ما يعني أن تويتر ستطلق خدمة سبيسز على نطاق عام خلال أسابيع.

يُذكر أن سرعة التطوير التي تحدث الآن في "تويتر" أصبحت ملحوظة؛ ففي غضون بضعة أشهر فقط، طرحت شبكة تويتر خاصية غرفة الدردشة الصوتية للتجربة، وسرعان ما تكرر إدخال تعديلات على هذا المنتج مثل إضافة العناوين والأوصاف وخيارات الجدولة ودعم المضيفين المشاركين والمشرفين وقوائم الضيوف وغير ذلك.

تويتر تطبيق كلوب هاوس

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس"
سبق

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، إطلاق خدمة غرف الدردشة الصوتية تويتر سبيسز؛ لمنافسة تطبيق كلوب هاوس لغرف الدردشة الصوتية الشهر المقبل.

واعتبارًا من الشهر القادم، وبحسب تغريدات نشرتها إدارة شبكة تويتر؛ سيكون في مقدور أي مستخدم لشبكة تويتر إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر خدمة تويتر سبيسز.

موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، نقل عن أحد العاملين في شركة تويتر القول إن إطلاق الخدمة الجديدة "سيكون قريبًا جدًّا.. هذا ما نسعى إليه".

وكما نشرت "الألمانية"؛ يرى موقع "تك كرانش" أن هذا الطرح للخدمة على نطاق عام سيكون سريعًا جدًّا بالنسبة لتطوير منتج تم طرحه للتجربة فقط في أواخر العام الماضي.

من ناحيته قال متحدث باسم تويتر: "يمكننا بالقطع تأكيد أن أي شخص يستخدم أجهزة ذكية تعمل بنظامي التشغيل أندرويد أو آي.أو.إس؛ سيكون لديه نسخة ليست تجريبية"؛ وهو ما يعني أن تويتر ستطلق خدمة سبيسز على نطاق عام خلال أسابيع.

يُذكر أن سرعة التطوير التي تحدث الآن في "تويتر" أصبحت ملحوظة؛ ففي غضون بضعة أشهر فقط، طرحت شبكة تويتر خاصية غرفة الدردشة الصوتية للتجربة، وسرعان ما تكرر إدخال تعديلات على هذا المنتج مثل إضافة العناوين والأوصاف وخيارات الجدولة ودعم المضيفين المشاركين والمشرفين وقوائم الضيوف وغير ذلك.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:46 AM

"تويتر" تجهّز لإطلاق خدمة الدردشة الصوتية لمنافسة "كلوب هاوس"

من المتوقع طرحها الشهر المقبل في تطور سريع للخدمات بالشبكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
268

تعتزم شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، إطلاق خدمة غرف الدردشة الصوتية تويتر سبيسز؛ لمنافسة تطبيق كلوب هاوس لغرف الدردشة الصوتية الشهر المقبل.

واعتبارًا من الشهر القادم، وبحسب تغريدات نشرتها إدارة شبكة تويتر؛ سيكون في مقدور أي مستخدم لشبكة تويتر إنشاء غرفة الدردشة الصوتية الخاصة به عبر خدمة تويتر سبيسز.

موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، نقل عن أحد العاملين في شركة تويتر القول إن إطلاق الخدمة الجديدة "سيكون قريبًا جدًّا.. هذا ما نسعى إليه".

وكما نشرت "الألمانية"؛ يرى موقع "تك كرانش" أن هذا الطرح للخدمة على نطاق عام سيكون سريعًا جدًّا بالنسبة لتطوير منتج تم طرحه للتجربة فقط في أواخر العام الماضي.

من ناحيته قال متحدث باسم تويتر: "يمكننا بالقطع تأكيد أن أي شخص يستخدم أجهزة ذكية تعمل بنظامي التشغيل أندرويد أو آي.أو.إس؛ سيكون لديه نسخة ليست تجريبية"؛ وهو ما يعني أن تويتر ستطلق خدمة سبيسز على نطاق عام خلال أسابيع.

يُذكر أن سرعة التطوير التي تحدث الآن في "تويتر" أصبحت ملحوظة؛ ففي غضون بضعة أشهر فقط، طرحت شبكة تويتر خاصية غرفة الدردشة الصوتية للتجربة، وسرعان ما تكرر إدخال تعديلات على هذا المنتج مثل إضافة العناوين والأوصاف وخيارات الجدولة ودعم المضيفين المشاركين والمشرفين وقوائم الضيوف وغير ذلك.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,050
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,219
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,375

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة