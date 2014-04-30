بالفيديو.. لحظة احتراق برج "ترامب" في أذربيجان

سبب الحريق ما زال مجهولاً

نشب حرق هائل في برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، بعد ظهر أمس السبت.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن البرج المكون من 33 طابقاً، لا يزال تحت الإنشاء، وقد بدأ الحريق في أحد الطوابق الوسطى بالمبنى.

وقامت قوات مكافحة الحريق بالتصدي له بالطرق المناسبة، إلا أن سبب الحريق ما زال مجهولاً، كما لا توجد تقارير فورية عن الضحايا والمصابين.

وتظهر اللقطات، التي صوّرها شهود عيان، عموداً من الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب، التي يبلغ ارتفاعها 130 متراً، هي واحدة من أعلى 5 مبانٍ في أذربيجان.

يُذكر أن بناء هذا المبنى قد بدأت أعمال تأسيسه في عام 2008، وبحلول عام 2015، تم الانتهاء من جميع الأعمال الخارجية على واجهة المبنى. وفي عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تمت إزالة اسم "برج ترامب" من المبنى.