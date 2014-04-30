النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. لحظة احتراق برج "ترامب" في أذربيجان

سبب الحريق ما زال مجهولاً

نشب حرق هائل في برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، بعد ظهر أمس السبت.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن البرج المكون من 33 طابقاً، لا يزال تحت الإنشاء، وقد بدأ الحريق في أحد الطوابق الوسطى بالمبنى.

وقامت قوات مكافحة الحريق بالتصدي له بالطرق المناسبة، إلا أن سبب الحريق ما زال مجهولاً، كما لا توجد تقارير فورية عن الضحايا والمصابين.

وتظهر اللقطات، التي صوّرها شهود عيان، عموداً من الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب، التي يبلغ ارتفاعها 130 متراً، هي واحدة من أعلى 5 مبانٍ في أذربيجان.

يُذكر أن بناء هذا المبنى قد بدأت أعمال تأسيسه في عام 2008، وبحلول عام 2015، تم الانتهاء من جميع الأعمال الخارجية على واجهة المبنى. وفي عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تمت إزالة اسم "برج ترامب" من المبنى.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بالفيديو.. لحظة احتراق برج "ترامب" في أذربيجان
سبق

نشب حرق هائل في برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، بعد ظهر أمس السبت.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن البرج المكون من 33 طابقاً، لا يزال تحت الإنشاء، وقد بدأ الحريق في أحد الطوابق الوسطى بالمبنى.

وقامت قوات مكافحة الحريق بالتصدي له بالطرق المناسبة، إلا أن سبب الحريق ما زال مجهولاً، كما لا توجد تقارير فورية عن الضحايا والمصابين.

وتظهر اللقطات، التي صوّرها شهود عيان، عموداً من الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب، التي يبلغ ارتفاعها 130 متراً، هي واحدة من أعلى 5 مبانٍ في أذربيجان.

يُذكر أن بناء هذا المبنى قد بدأت أعمال تأسيسه في عام 2008، وبحلول عام 2015، تم الانتهاء من جميع الأعمال الخارجية على واجهة المبنى. وفي عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تمت إزالة اسم "برج ترامب" من المبنى.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
11:35 AM

بالفيديو.. لحظة احتراق برج "ترامب" في أذربيجان

سبب الحريق ما زال مجهولاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
7,943

نشب حرق هائل في برج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، بعد ظهر أمس السبت.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن البرج المكون من 33 طابقاً، لا يزال تحت الإنشاء، وقد بدأ الحريق في أحد الطوابق الوسطى بالمبنى.

وقامت قوات مكافحة الحريق بالتصدي له بالطرق المناسبة، إلا أن سبب الحريق ما زال مجهولاً، كما لا توجد تقارير فورية عن الضحايا والمصابين.

وتظهر اللقطات، التي صوّرها شهود عيان، عموداً من الدخان يتصاعد من ناطحة السحاب، التي يبلغ ارتفاعها 130 متراً، هي واحدة من أعلى 5 مبانٍ في أذربيجان.

يُذكر أن بناء هذا المبنى قد بدأت أعمال تأسيسه في عام 2008، وبحلول عام 2015، تم الانتهاء من جميع الأعمال الخارجية على واجهة المبنى. وفي عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، تمت إزالة اسم "برج ترامب" من المبنى.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,132
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة