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"أمانة الطائف" تنفي شائعة إزالة أحياء.. وتؤكد على أخذ المعلومات من مصادرها

نفى مدير الإعلام والاتصال المؤسسي لأمانة الطائف، ما يُشاع عن إزالة خمسة أحياء بالطائف.

وقال ردّاً على استفسار "سبق": إن ما يتردد حول ذلك إشاعة. مؤكداً بأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وكانت معلومات تم تداولها عن عزم الأمانة بالطائف إزالة خمسة أحياء لديها، وانتشر ذلك بين مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لتُسارع الأمانة بتكذيب ونفي ما تردد وأنها مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تنفي شائعة إزالة أحياء.. وتؤكد على أخذ المعلومات من مصادرها
سبق

نفى مدير الإعلام والاتصال المؤسسي لأمانة الطائف، ما يُشاع عن إزالة خمسة أحياء بالطائف.

وقال ردّاً على استفسار "سبق": إن ما يتردد حول ذلك إشاعة. مؤكداً بأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وكانت معلومات تم تداولها عن عزم الأمانة بالطائف إزالة خمسة أحياء لديها، وانتشر ذلك بين مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لتُسارع الأمانة بتكذيب ونفي ما تردد وأنها مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
09:57 PM

"أمانة الطائف" تنفي شائعة إزالة أحياء.. وتؤكد على أخذ المعلومات من مصادرها

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فهد العتيبي - الطائف
0
1,711

نفى مدير الإعلام والاتصال المؤسسي لأمانة الطائف، ما يُشاع عن إزالة خمسة أحياء بالطائف.

وقال ردّاً على استفسار "سبق": إن ما يتردد حول ذلك إشاعة. مؤكداً بأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وكانت معلومات تم تداولها عن عزم الأمانة بالطائف إزالة خمسة أحياء لديها، وانتشر ذلك بين مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لتُسارع الأمانة بتكذيب ونفي ما تردد وأنها مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,590
201,250 سيارة ..

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12,198
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,187
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2.5 مليار ..

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