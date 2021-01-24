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"البرهان" يجدد وقف إطلاق النار على امتداد الأراضي السودانية

"مجلس السيادة" برر القرار بهدف تهيئة الأجواء للاستقرار

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، قرارًا بتجديد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد وفي كل الجبهات.

وأشار بيان لمجلس السيادة إلى أن القرار يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلادـ واستشرافًا لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"البرهان" يجدد وقف إطلاق النار على امتداد الأراضي السودانية
سبق

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، قرارًا بتجديد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد وفي كل الجبهات.

وأشار بيان لمجلس السيادة إلى أن القرار يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلادـ واستشرافًا لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
09:35 PM

"البرهان" يجدد وقف إطلاق النار على امتداد الأراضي السودانية

"مجلس السيادة" برر القرار بهدف تهيئة الأجواء للاستقرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، قرارًا بتجديد وقف إطلاق النار على امتداد البلاد وفي كل الجبهات.

وأشار بيان لمجلس السيادة إلى أن القرار يأتي لتهيئة أجواء الاستقرار والأمان في البلادـ واستشرافًا لعهد جديد، يسوده السلام والطمأنينة والأمن، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

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