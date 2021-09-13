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"الهلال" يُسقط "الاستقلال" بثنائية ..  ويتأهل للدور ربع النهائي الآسيوي

في ليلة عودة "قوميز" لزيارة الشباك وتألق"المعيوف"

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا عقب تغلبه مساء اليوم على فريق الاستقلال الإيراني.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين الهلال والاستقلال بفوز النادي السعودي بهدفين نظيفين.

هدف الهلال الأول جاء عن طريق الفرنسي بافيتمبي غوميز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

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"الهلال" يُسقط "الاستقلال" بثنائية ..  ويتأهل للدور ربع النهائي الآسيوي
سبق

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا عقب تغلبه مساء اليوم على فريق الاستقلال الإيراني.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين الهلال والاستقلال بفوز النادي السعودي بهدفين نظيفين.

هدف الهلال الأول جاء عن طريق الفرنسي بافيتمبي غوميز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
10:18 PM
اخر تعديل
14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
03:44 AM

"الهلال" يُسقط "الاستقلال" بثنائية ..  ويتأهل للدور ربع النهائي الآسيوي

في ليلة عودة "قوميز" لزيارة الشباك وتألق"المعيوف"

A A A
محمد السيّد - الرياض
34
4,182

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا عقب تغلبه مساء اليوم على فريق الاستقلال الإيراني.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين الهلال والاستقلال بفوز النادي السعودي بهدفين نظيفين.

هدف الهلال الأول جاء عن طريق الفرنسي بافيتمبي غوميز في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول قبل أن يضيف اللاعب سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

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