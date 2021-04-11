النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مجلس أئمة أستراليا: غداً المكمّل لشعبان والثلاثاء غرة رمضان

وسط اهتمام إسلامي بالإعلان بسبب الموقع الجغرافي للدولة

أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا أن يوم غدٍ الإثنين هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أبريل من عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ الذي هنّأ عامة المسلمين بقُرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غدٍ الإثنين.

ويهتم المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مجلس أئمة أستراليا: غداً المكمّل لشعبان والثلاثاء غرة رمضان
سبق

أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا أن يوم غدٍ الإثنين هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أبريل من عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ الذي هنّأ عامة المسلمين بقُرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غدٍ الإثنين.

ويهتم المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
10:53 AM

مجلس أئمة أستراليا: غداً المكمّل لشعبان والثلاثاء غرة رمضان

وسط اهتمام إسلامي بالإعلان بسبب الموقع الجغرافي للدولة

A A A
سويد الحارثي - الرياض
0
590

أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا أن يوم غدٍ الإثنين هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان الموافق 13 أبريل من عام 2021.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده المجلس برئاسة كبير مفتي أستراليا الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد؛ الذي هنّأ عامة المسلمين بقُرب حلول شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن أول صلاة تراويح ستكون بعد صلاة عشاء يوم غدٍ الإثنين.

ويهتم المسلمون عادة بإعلان مجلس أئمة أستراليا بحلول المناسبات الدينية مثل شهر رمضان أو العيد؛ بسبب موقع دولة أستراليا الجغرافي؛ حيث تقع في أقصى الكرة الأرضية شرقاً، والتي تسبق دولًا كثيرة حول العالم في التوقيت الزمني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,038
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,203
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,304

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة