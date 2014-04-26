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بتوجيه من أمير الرياض ونائبه إطلاق حملة "سلامتنا بالتزامنا" للحث على الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح

تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا

بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تطلق الإمارة حملة "سلامتنا بالتزامنا" بهدف حث الأفراد والمؤسسات في المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19.(

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي في المنطقة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ اللقاح، للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وتأتي الحملة في ظل الظروف الصحية الراهنة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لحث أبناء وسكان المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح، وكذلك حث المؤسسات على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحث منسوبيها على أخذ اللقاح.

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بتوجيه من أمير الرياض ونائبه إطلاق حملة "سلامتنا بالتزامنا" للحث على الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح
سبق

بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تطلق الإمارة حملة "سلامتنا بالتزامنا" بهدف حث الأفراد والمؤسسات في المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19.(

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي في المنطقة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ اللقاح، للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وتأتي الحملة في ظل الظروف الصحية الراهنة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لحث أبناء وسكان المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح، وكذلك حث المؤسسات على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحث منسوبيها على أخذ اللقاح.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442
11:24 PM

بتوجيه من أمير الرياض ونائبه إطلاق حملة "سلامتنا بالتزامنا" للحث على الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح

تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بتوجيه من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تطلق الإمارة حملة "سلامتنا بالتزامنا" بهدف حث الأفراد والمؤسسات في المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19.(

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي في المنطقة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ اللقاح، للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وتأتي الحملة في ظل الظروف الصحية الراهنة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لحث أبناء وسكان المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح، وكذلك حث المؤسسات على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحث منسوبيها على أخذ اللقاح.

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