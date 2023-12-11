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الصدر لـ "ميليشيات الحشد الشعبي": سلّموا سلاحكم للدولة

طالب بمنعهم من الترشح في الانتخابات العراقية المقبلة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إلى تسليم السلاح للدولة.

ووفق "سكاي نيوز" طالب الصدر؛ الحكومة العراقية، بمنع قادة ميليشيات الحشد الشعبي من الترشح في الانتخابات المقبلة، وتسليم المناطق التي تمّت استعادة السيطرة عليها من "داعش" إلى القوات الأمنية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصدر لـ "ميليشيات الحشد الشعبي": سلّموا سلاحكم للدولة
سبق

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إلى تسليم السلاح للدولة.

ووفق "سكاي نيوز" طالب الصدر؛ الحكومة العراقية، بمنع قادة ميليشيات الحشد الشعبي من الترشح في الانتخابات المقبلة، وتسليم المناطق التي تمّت استعادة السيطرة عليها من "داعش" إلى القوات الأمنية.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:08 AM

الصدر لـ "ميليشيات الحشد الشعبي": سلّموا سلاحكم للدولة

طالب بمنعهم من الترشح في الانتخابات العراقية المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إلى تسليم السلاح للدولة.

ووفق "سكاي نيوز" طالب الصدر؛ الحكومة العراقية، بمنع قادة ميليشيات الحشد الشعبي من الترشح في الانتخابات المقبلة، وتسليم المناطق التي تمّت استعادة السيطرة عليها من "داعش" إلى القوات الأمنية.

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