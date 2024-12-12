فيديو.. نائب أمير مكة يوجه بإزالة لوحة ترحيبية خالفت توجيهاته
وضعتها أمانة الطائف وشاهدها خلال جولته بمشروع الدائري الأوسط
وجَّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبد الله بن بندر، أمانة الطائف بإزالة لوحة ترحيبية شاهدها خلال جولته قبل قليل في مشروع الدائري الأوسط.
وتعد هذه اللوحة الترحيبية التي وضعتها أمانة الطائف مخالفة صريحة لتوجيهات الأمير عبد الله بن بندر، المبلغة لعموم المحافظات بعدم وضع لوحات ترحيبية خلال زيارته التفقدية لمحافظات منطقة مكة المكرمة.
فيديو.. نائب أمير مكة يوجه بإزالة لوحة ترحيبية خالفت توجيهاته
متعب البقمي
سبق
2017-12-12
وجَّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبد الله بن بندر، أمانة الطائف بإزالة لوحة ترحيبية شاهدها خلال جولته قبل قليل في مشروع الدائري الأوسط.
وتعد هذه اللوحة الترحيبية التي وضعتها أمانة الطائف مخالفة صريحة لتوجيهات الأمير عبد الله بن بندر، المبلغة لعموم المحافظات بعدم وضع لوحات ترحيبية خلال زيارته التفقدية لمحافظات منطقة مكة المكرمة.
12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
02:39 PM
فيديو.. نائب أمير مكة يوجه بإزالة لوحة ترحيبية خالفت توجيهاته
وضعتها أمانة الطائف وشاهدها خلال جولته بمشروع الدائري الأوسط
وجَّه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبد الله بن بندر، أمانة الطائف بإزالة لوحة ترحيبية شاهدها خلال جولته قبل قليل في مشروع الدائري الأوسط.
وتعد هذه اللوحة الترحيبية التي وضعتها أمانة الطائف مخالفة صريحة لتوجيهات الأمير عبد الله بن بندر، المبلغة لعموم المحافظات بعدم وضع لوحات ترحيبية خلال زيارته التفقدية لمحافظات منطقة مكة المكرمة.