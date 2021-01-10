واصلت قافلة "درب زبيدة" مسيرتها اليومية في يومها السابع، بدءاً من مكان مبيت القافلة مساء أمس في بطن الأغر. وانطلق أكثر من 80 مشاركاً راجلاً تتقدمهم الإبل التي تهادت مع عقبة الأجفر التي تم رصفها في العهد العباسي، والوقوف على أعلام الدخول إلى منطقة محطة الأجفر. وتوقفت القافلة على البركة الدائرية الأولى في الرصيف الأثري الشهير "رصيف خالصة"، والذي يعد من أهم معالم الطريق في محطة الأجفر، وتم عمله لحماية القافلات والمارة من الأرض الطينية وقت الأمطار، وانتقلت القافلة بعد ذلك للوقوف على أطلال البركة الدائرية الثانية، ثم انتقلوا إلى مخيمات المبيت إيذاناً ببدء الفعاليات الثقافية مساء. وكانت قافلة "درب زبيدة" التاريخي انطلقت صباح يوم الاثنين 4 يناير 2021 من موقع الشيحيات جنوب محافظةرفحاء، ويقطع المشاركون 420 كلم خلال 16 يوماً.

قافلة "درب زبيدة" تواصل مسيرتها اليومية في يومها السابع منصور الشلاقي سبق 2021-01-10 واصلت قافلة "درب زبيدة" مسيرتها اليومية في يومها السابع، بدءاً من مكان مبيت القافلة مساء أمس في بطن الأغر.



وانطلق أكثر من 80 مشاركاً راجلاً تتقدمهم الإبل التي تهادت مع عقبة الأجفر التي تم رصفها في العهد العباسي، والوقوف على أعلام الدخول إلى منطقة محطة الأجفر.



وتوقفت القافلة على البركة الدائرية الأولى في الرصيف الأثري الشهير "رصيف خالصة"، والذي يعد من أهم معالم الطريق في محطة الأجفر، وتم عمله لحماية القافلات والمارة من الأرض الطينية وقت الأمطار، وانتقلت القافلة بعد ذلك للوقوف على أطلال البركة الدائرية الثانية، ثم انتقلوا إلى مخيمات المبيت إيذاناً ببدء الفعاليات الثقافية مساء.



وكانت قافلة "درب زبيدة" التاريخي انطلقت صباح يوم الاثنين 4 يناير 2021 من موقع الشيحيات جنوب محافظةرفحاء، ويقطع المشاركون 420 كلم خلال 16 يوماً.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 08:08 PM

قافلة "درب زبيدة" تواصل مسيرتها اليومية في يومها السابع بمشاركة أكثر من 80 مشاركاً راجلاً





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واصلت قافلة "درب زبيدة" مسيرتها اليومية في يومها السابع، بدءاً من مكان مبيت القافلة مساء أمس في بطن الأغر.



وانطلق أكثر من 80 مشاركاً راجلاً تتقدمهم الإبل التي تهادت مع عقبة الأجفر التي تم رصفها في العهد العباسي، والوقوف على أعلام الدخول إلى منطقة محطة الأجفر.



وتوقفت القافلة على البركة الدائرية الأولى في الرصيف الأثري الشهير "رصيف خالصة"، والذي يعد من أهم معالم الطريق في محطة الأجفر، وتم عمله لحماية القافلات والمارة من الأرض الطينية وقت الأمطار، وانتقلت القافلة بعد ذلك للوقوف على أطلال البركة الدائرية الثانية، ثم انتقلوا إلى مخيمات المبيت إيذاناً ببدء الفعاليات الثقافية مساء.



وكانت قافلة "درب زبيدة" التاريخي انطلقت صباح يوم الاثنين 4 يناير 2021 من موقع الشيحيات جنوب محافظةرفحاء، ويقطع المشاركون 420 كلم خلال 16 يوماً.