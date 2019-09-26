شاهد.. وجود مميز لشرطة شرورة ودوريات الأمن والمرور في مواقع الاحتفالات

فعَّلت شرطة محافظة شرورة والجهات الأمنية بالمحافظة، بإشراف مدير شرطة محافظة شرورة المقدم عبدالرحمن بن عائض الأسمري، خطتها لليوم الوطني الـ91؛ لتوفير سُبل السلامة المرورية، والتنظيم المميز فيما يخدم الصالح العام، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الدين ثم المليك والوطن، يساندها أفرع الأمن العام كافة بالمحافظة بوجودهم الأمني والمروري المميز في مواقع الاحتفال باليوم الوطني الـ91.

كان ذلك بعد أن استعدت منذ وقت مبكر بالعمل على إيجاد خطة مُحكمة، تتمثل بالانتشار الأمني للدوريات والمرور وقوات المهام والواجبات في الطرقات والميادين والمواقع الحيوية، ووضع نقاط الفرز والتفتيش الأمني، وتوجيه المواطنين لمواقع الاحتفالات، وعدم تكدس المركبات تجنبًا لشل الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية.

كما ركزت الخطة الأمنية على مواقع الاحتفالات وأرجاء المحافظة كافة.