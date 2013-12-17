شاهد.. ضبط أجهزة ذات ادعاءات طبية بصالون حلاقة بالطائف وإغلاقه

إهدار للإجراءات الصحية والاحترازية.. و"أمواس" ذات شفرات متعددة!

فرضت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "الإدارة العامة لصحة البيئة"، إغلاق صالون حلاقة أثناء جولة شاملة نفذتها على الصوالين في شمالي المحافظة؛ حيث ضبطت بداخله أجهزة ذات ادعاءات طبية، بخلاف ما ظهر عليه الصالون من عدم التقيد بالإجراءات الصحية والاحترازية.

وقد ضُبطَ داخل الصالون مخالفات صحية تصاحب تدني مستوى نظافة الأدوات، واستخدام "أمواسًا" ذات شفرات متعددة الاستخدام، كما تم رصد مواد منتهية الصلاحية خلال الجولات الرقابية على صوالين الحلاقة بشمال الطائف.

ويناشد مواطنون، عبر "سبق"، تعميم وتكثيف الجولات الرقابية من قبل الأمانة على صوالين الحلاقة في كل أرجاء الطائف، ومتابعة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات بحقها.