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مدني ينبع النخل ينتشل امرأة بعد مصرعها داخل خزان أرضي

في قرية الريان "الجهني"..  وجارٍ تسليم الحالة والموقع للشرطة

انتشلت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل امرأة تبلغ من العمر 66 سنة بعد سقوطها داخل خزان أرضي بعمق مترين في قرية الريان التابعة للمركز.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد عند الساعة ١٩:٣٠ من مساء اليوم الثلاثاء عن سقوط امرأة سعودية الجنسية داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع.

وأضاف "الجهني" تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 سنة داخل خزان ماء أرضي بعمق ٢ متر أدى إلى وفاتها يرحمها الله تم إخراجها من قِبل الفرقة، مؤكدًا أنه جار تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل سائلين المولى عز وجل لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

ينبع الدفاع المدني قرية الريان المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة خالد الجهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني ينبع النخل ينتشل امرأة بعد مصرعها داخل خزان أرضي
سبق

انتشلت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل امرأة تبلغ من العمر 66 سنة بعد سقوطها داخل خزان أرضي بعمق مترين في قرية الريان التابعة للمركز.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد عند الساعة ١٩:٣٠ من مساء اليوم الثلاثاء عن سقوط امرأة سعودية الجنسية داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع.

وأضاف "الجهني" تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 سنة داخل خزان ماء أرضي بعمق ٢ متر أدى إلى وفاتها يرحمها الله تم إخراجها من قِبل الفرقة، مؤكدًا أنه جار تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل سائلين المولى عز وجل لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
10:15 PM
اخر تعديل
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
01:03 PM

مدني ينبع النخل ينتشل امرأة بعد مصرعها داخل خزان أرضي

في قرية الريان "الجهني"..  وجارٍ تسليم الحالة والموقع للشرطة

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
10
18,644

انتشلت فرق الدفاع المدني بمركز ينبع النخل امرأة تبلغ من العمر 66 سنة بعد سقوطها داخل خزان أرضي بعمق مترين في قرية الريان التابعة للمركز.

وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أنه ورد عند الساعة ١٩:٣٠ من مساء اليوم الثلاثاء عن سقوط امرأة سعودية الجنسية داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع.

وأضاف "الجهني" تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 سنة داخل خزان ماء أرضي بعمق ٢ متر أدى إلى وفاتها يرحمها الله تم إخراجها من قِبل الفرقة، مؤكدًا أنه جار تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل سائلين المولى عز وجل لها الرحمة ولذويها الصبر والسلوان.

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