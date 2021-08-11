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"صحة عسير" تبدأ العمل في التوسعة الجديدة بمركز اللقاحات بخميس مشيط

يستوعب الآن نحو 10 آلاف مستفيد يوميًا وتهدف إلى رفع طاقته إلى 15 ألفًا

بدأت صحة عسير العمل في التوسعة الجديدة بمركز لقاحات كورونا (كوفيد - 19) بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.

وأوضحت أن المركز يستوعب الآن ما يقارب 10 آلاف مستفيد يوميًا، وتهدف إلى رفع طاقته إلى 15 ألف مستفيد في اليوم، مبيّنة أنه تم تهيئة المركز بجميع التجهيزات الحديثة اللازمة، حيث يحوي 18 محطة تسجيل و60 عيادة تطعيم، يساندها 3 عيادات للطوارئ، كما يحتوي المركز على 250 كرسي انتظار قبل التطعيم و200 كرسي انتظار بعد التطعيم.


وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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"صحة عسير" تبدأ العمل في التوسعة الجديدة بمركز اللقاحات بخميس مشيط
سبق

بدأت صحة عسير العمل في التوسعة الجديدة بمركز لقاحات كورونا (كوفيد - 19) بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.

وأوضحت أن المركز يستوعب الآن ما يقارب 10 آلاف مستفيد يوميًا، وتهدف إلى رفع طاقته إلى 15 ألف مستفيد في اليوم، مبيّنة أنه تم تهيئة المركز بجميع التجهيزات الحديثة اللازمة، حيث يحوي 18 محطة تسجيل و60 عيادة تطعيم، يساندها 3 عيادات للطوارئ، كما يحتوي المركز على 250 كرسي انتظار قبل التطعيم و200 كرسي انتظار بعد التطعيم.


وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
12:42 AM

"صحة عسير" تبدأ العمل في التوسعة الجديدة بمركز اللقاحات بخميس مشيط

يستوعب الآن نحو 10 آلاف مستفيد يوميًا وتهدف إلى رفع طاقته إلى 15 ألفًا

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بندر آل عوض - عسير
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بدأت صحة عسير العمل في التوسعة الجديدة بمركز لقاحات كورونا (كوفيد - 19) بمركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط.

وأوضحت أن المركز يستوعب الآن ما يقارب 10 آلاف مستفيد يوميًا، وتهدف إلى رفع طاقته إلى 15 ألف مستفيد في اليوم، مبيّنة أنه تم تهيئة المركز بجميع التجهيزات الحديثة اللازمة، حيث يحوي 18 محطة تسجيل و60 عيادة تطعيم، يساندها 3 عيادات للطوارئ، كما يحتوي المركز على 250 كرسي انتظار قبل التطعيم و200 كرسي انتظار بعد التطعيم.


وأكدت صحة عسير أنه يمكن للجميع التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحماية لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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