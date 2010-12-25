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مصر.. وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إثر إصابته بكورونا

أعلن في القاهرة، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في أحد المستشفيات الخاصة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم

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مصر.. وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إثر إصابته بكورونا
سبق

أعلن في القاهرة، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في أحد المستشفيات الخاصة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
02:16 PM

مصر.. وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إثر إصابته بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن في القاهرة، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في أحد المستشفيات الخاصة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

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