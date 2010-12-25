أعلن في القاهرة، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في أحد المستشفيات الخاصة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
مصر.. وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إثر إصابته بكورونا
أعلن في القاهرة، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في أحد المستشفيات الخاصة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم
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مصر.. وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إثر إصابته بكوروناصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-25
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
02:16 PM
مصر.. وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إثر إصابته بكورونا
أعلن في القاهرة، وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في أحد المستشفيات الخاصة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
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