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الكويت.. الإعدام لأثيوبية قتلت هندية لأغرب سبب

قضت دائرة الجنايات، في المحكمة الكلية بالكويت، برئاسة المستشار عبدالله العثمان بإعدام وافدة أثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعناً بالسكين أول أيام رمضان في منطقة عبدالله المبارك، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وفي شهر رمضان الماضي، كانت منطقة عبدالله المبارك قد شهدت جريمة قتل لسبب غريب، حين أقدمت وافدة أثيوبية على قتل زميلتها وهي هندية الجنسية طعناً بالسكين أثناء عملهما معاً في منزل أسرة كويتية.

وأوقفت أجهزة الأمن الكويتية المتهمة، والتي قالت في اعترافاتها إنها سددت للمجني عليها عدة طعنات؛ بسبب خلاف على توزيع مهام العمل في المطبخ.

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الكويت.. الإعدام لأثيوبية قتلت هندية لأغرب سبب
سبق

قضت دائرة الجنايات، في المحكمة الكلية بالكويت، برئاسة المستشار عبدالله العثمان بإعدام وافدة أثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعناً بالسكين أول أيام رمضان في منطقة عبدالله المبارك، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وفي شهر رمضان الماضي، كانت منطقة عبدالله المبارك قد شهدت جريمة قتل لسبب غريب، حين أقدمت وافدة أثيوبية على قتل زميلتها وهي هندية الجنسية طعناً بالسكين أثناء عملهما معاً في منزل أسرة كويتية.

وأوقفت أجهزة الأمن الكويتية المتهمة، والتي قالت في اعترافاتها إنها سددت للمجني عليها عدة طعنات؛ بسبب خلاف على توزيع مهام العمل في المطبخ.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
03:09 PM

الكويت.. الإعدام لأثيوبية قتلت هندية لأغرب سبب

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
4,955

قضت دائرة الجنايات، في المحكمة الكلية بالكويت، برئاسة المستشار عبدالله العثمان بإعدام وافدة أثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعناً بالسكين أول أيام رمضان في منطقة عبدالله المبارك، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وفي شهر رمضان الماضي، كانت منطقة عبدالله المبارك قد شهدت جريمة قتل لسبب غريب، حين أقدمت وافدة أثيوبية على قتل زميلتها وهي هندية الجنسية طعناً بالسكين أثناء عملهما معاً في منزل أسرة كويتية.

وأوقفت أجهزة الأمن الكويتية المتهمة، والتي قالت في اعترافاتها إنها سددت للمجني عليها عدة طعنات؛ بسبب خلاف على توزيع مهام العمل في المطبخ.

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