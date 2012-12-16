الكويت.. الإعدام لأثيوبية قتلت هندية لأغرب سبب

قضت دائرة الجنايات، في المحكمة الكلية بالكويت، برئاسة المستشار عبدالله العثمان بإعدام وافدة أثيوبية قتلت زميلتها الهندية طعناً بالسكين أول أيام رمضان في منطقة عبدالله المبارك، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وفي شهر رمضان الماضي، كانت منطقة عبدالله المبارك قد شهدت جريمة قتل لسبب غريب، حين أقدمت وافدة أثيوبية على قتل زميلتها وهي هندية الجنسية طعناً بالسكين أثناء عملهما معاً في منزل أسرة كويتية.

وأوقفت أجهزة الأمن الكويتية المتهمة، والتي قالت في اعترافاتها إنها سددت للمجني عليها عدة طعنات؛ بسبب خلاف على توزيع مهام العمل في المطبخ.