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الإمارات تُهيب بمواطنيها عدم السفر إلى الهند حرصًا على سلامتهم

قالت: في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول

أهابت دولة الإمارات بمواطنيها، عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها: "إن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية التي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب -من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة- من دخول الهند، حتى إشعار آخر؛ كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

ودعت سفارة الدولة في نيودلهي المواطنين الإماراتيين المتواجدين في جمهورية الهند، للتسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع السفارة على الرقم +918181911111 للضرورة.

فيروس كورونا الجديد الإمارات

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الإمارات تُهيب بمواطنيها عدم السفر إلى الهند حرصًا على سلامتهم
سبق

أهابت دولة الإمارات بمواطنيها، عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها: "إن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية التي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب -من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة- من دخول الهند، حتى إشعار آخر؛ كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

ودعت سفارة الدولة في نيودلهي المواطنين الإماراتيين المتواجدين في جمهورية الهند، للتسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع السفارة على الرقم +918181911111 للضرورة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
01:48 PM

الإمارات تُهيب بمواطنيها عدم السفر إلى الهند حرصًا على سلامتهم

قالت: في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أهابت دولة الإمارات بمواطنيها، عدم السفر إلى الهند في الوقت الراهن؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، قالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها: "إن هذا القرار يأتي في إطار التوجيهات الصادرة من الحكومة الهندية التي أفادت بأنه سيتم منع جميع الأجانب -من حاملي التأشيرات الهندية بأنواعها كافة- من دخول الهند، حتى إشعار آخر؛ كإجراء احترازي اتخذته الحكومة الهندية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

ودعت سفارة الدولة في نيودلهي المواطنين الإماراتيين المتواجدين في جمهورية الهند، للتسجيل في خدمة "تواجدي"، والتواصل مع السفارة على الرقم +918181911111 للضرورة.

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