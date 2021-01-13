النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"التعليم" تحدد آلية الدراسة للفصل الدراسي الثاني

أمر سامٍ: استمرار الدراسة عن بُعد لمدة 10 أسابيع بالتعليم العام والجامعي والتدريب التقني

ضربة جديدة لترامب من مدينته.. نيويورك تعلن قطع علاقاتها بمنظمته

"بلاسيو" قال إن العقود تتيح فسخ العقود حال تورط الشركة بنشاط إجرامي

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأميركية، بيل دي بلاسيو، يوم الأربعاء، قطع المدينة علاقاتها مع شركة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال دي بلاسيو في حديث مع قناة "إم إس إن بي سي"، إن نيويورك "تفسخ جميع العقود مع منظمة ترامب. لقد أجرى فريقنا القانوني تقييماً، وتوضح العقود تماماً أنه إذا كانت شركة وقيادة تلك الشركة متورطة في نشاط إجرامي، فلدينا الحق في فسخ العقد".

وأوضح عمدة نيويورك أن "التحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة يشكل بوضوح نشاطاً إجرامياً".

وكانت لورا فيير، المتحدثة باسم عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، قد قالت في بيان، الثلاثاء، إن المدينة "تراجع ما إذا كانت هناك أسس قانونية لوقف عقودها مع منظمة ترامب".

وأضافت فيير أن الهجمات على مبنى الكابيتول "أدت إلى مقتل ضابط شرطة وأربعة مثيري شغب، كما عرضت المشرعين للإصابة بفيروس كورونا وهددت عملية نقل السلطة"، وأكدت "أننا نراجع ما إذا كانت الأسس القانونية موجودة في ضوء هذه الظروف الجديدة".

وشركة ترامب، التي لا يزال يمتلكها ولكنه نقل عملياتها اليومية لأبنائه، لديها عقود مع مدينة نيويورك لإدارة حلبة للتزلج على الجليد وملعب للغولف في حدائق المدينة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ضربة جديدة لترامب من مدينته.. نيويورك تعلن قطع علاقاتها بمنظمته
سبق

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأميركية، بيل دي بلاسيو، يوم الأربعاء، قطع المدينة علاقاتها مع شركة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال دي بلاسيو في حديث مع قناة "إم إس إن بي سي"، إن نيويورك "تفسخ جميع العقود مع منظمة ترامب. لقد أجرى فريقنا القانوني تقييماً، وتوضح العقود تماماً أنه إذا كانت شركة وقيادة تلك الشركة متورطة في نشاط إجرامي، فلدينا الحق في فسخ العقد".

وأوضح عمدة نيويورك أن "التحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة يشكل بوضوح نشاطاً إجرامياً".

وكانت لورا فيير، المتحدثة باسم عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، قد قالت في بيان، الثلاثاء، إن المدينة "تراجع ما إذا كانت هناك أسس قانونية لوقف عقودها مع منظمة ترامب".

وأضافت فيير أن الهجمات على مبنى الكابيتول "أدت إلى مقتل ضابط شرطة وأربعة مثيري شغب، كما عرضت المشرعين للإصابة بفيروس كورونا وهددت عملية نقل السلطة"، وأكدت "أننا نراجع ما إذا كانت الأسس القانونية موجودة في ضوء هذه الظروف الجديدة".

وشركة ترامب، التي لا يزال يمتلكها ولكنه نقل عملياتها اليومية لأبنائه، لديها عقود مع مدينة نيويورك لإدارة حلبة للتزلج على الجليد وملعب للغولف في حدائق المدينة.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
11:58 PM

ضربة جديدة لترامب من مدينته.. نيويورك تعلن قطع علاقاتها بمنظمته

"بلاسيو" قال إن العقود تتيح فسخ العقود حال تورط الشركة بنشاط إجرامي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,458

أعلن عمدة مدينة نيويورك الأميركية، بيل دي بلاسيو، يوم الأربعاء، قطع المدينة علاقاتها مع شركة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قال دي بلاسيو في حديث مع قناة "إم إس إن بي سي"، إن نيويورك "تفسخ جميع العقود مع منظمة ترامب. لقد أجرى فريقنا القانوني تقييماً، وتوضح العقود تماماً أنه إذا كانت شركة وقيادة تلك الشركة متورطة في نشاط إجرامي، فلدينا الحق في فسخ العقد".

وأوضح عمدة نيويورك أن "التحريض على التمرد ضد حكومة الولايات المتحدة يشكل بوضوح نشاطاً إجرامياً".

وكانت لورا فيير، المتحدثة باسم عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، قد قالت في بيان، الثلاثاء، إن المدينة "تراجع ما إذا كانت هناك أسس قانونية لوقف عقودها مع منظمة ترامب".

وأضافت فيير أن الهجمات على مبنى الكابيتول "أدت إلى مقتل ضابط شرطة وأربعة مثيري شغب، كما عرضت المشرعين للإصابة بفيروس كورونا وهددت عملية نقل السلطة"، وأكدت "أننا نراجع ما إذا كانت الأسس القانونية موجودة في ضوء هذه الظروف الجديدة".

وشركة ترامب، التي لا يزال يمتلكها ولكنه نقل عملياتها اليومية لأبنائه، لديها عقود مع مدينة نيويورك لإدارة حلبة للتزلج على الجليد وملعب للغولف في حدائق المدينة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,343
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,711
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,784

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة