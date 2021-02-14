الأسبوع في 10 صور: انهيار مروِّع لجبال "الهيمالايا".. والثلوج تعانق مرتفعات "بللحمر"

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد أدى انهيار جليدي في جبال الهيمالايا إلى التسبب في فيضان، أدى إلى وفاة العشرات في الهند. فيما غطت الثلوج الكثيفة مرتفعات مركز بللحمر في منطقة عسير جنوب السعودية. والمزيد تجدونه في الصور.





1- انهيار جليدي في جبال الهيمالايا بالهند يتسبب بفيضان نهر، غمر محطتَي توليد كهرباء، وجرف جسورًا وطرقًا







2- الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلعب الجولف في نادي ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش بفلوريدا







3- أحد طرق بيكالونغان في إندونيسيا وقد غمرته المياه الحمراء بسبب نفايات الصبغة من مصانع الأقمشة القريبة







4- نشطاء أكراد يطلقون دببة في البرية، كان يحتجزها الصيادون في مدينة دهوك العراقية







5- رجل يمشي على طول بحيرة ميشيغان مع شروق الشمس في شيكاغو الأمريكية







6- سياح يتجولون داخل كهف جليدي في جونو بولاية ألاسكا







7- منظر يظهر خليج مونت سان ميشيل المغطَّى بالثلوج في نورماندي بفرنسا







8- منظر شتوي ثلجي في بلدة ميركسبلاس بدولة بلجيكا







9- الثلوج تغطي مرتفعات مركز بللحمر في منطقة عسير بالسعودية







10- منظر بديع للغيوم تعانق سماء محافظة النماص في منطقة عسير











