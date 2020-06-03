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بأحياء جدة.. ملاحقة مخالفي الإجراءات الاحترازية وعدم مرتدي الكمامات

بعد أن رصدتهم الشرطة في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا

قامت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرّمة، مساء أمس، بالعمل على تطبيق لائحة الحد من التجمعات وتطبيق مخالفة الإجراءات الاحترازية بعدم لبس الكمامة ميدانياً في عددٍ من أحياء محافظة جدة.

وبرزت الجهود الأمنية لرجال الأمن جلياً حيث قام رجال الأمن بتحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بلبس الكمامة بعد رصدهم، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأحياء جدة.. ملاحقة مخالفي الإجراءات الاحترازية وعدم مرتدي الكمامات
سبق

قامت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرّمة، مساء أمس، بالعمل على تطبيق لائحة الحد من التجمعات وتطبيق مخالفة الإجراءات الاحترازية بعدم لبس الكمامة ميدانياً في عددٍ من أحياء محافظة جدة.

وبرزت الجهود الأمنية لرجال الأمن جلياً حيث قام رجال الأمن بتحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بلبس الكمامة بعد رصدهم، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:46 AM

بأحياء جدة.. ملاحقة مخالفي الإجراءات الاحترازية وعدم مرتدي الكمامات

بعد أن رصدتهم الشرطة في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
4
2,394

قامت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرّمة، مساء أمس، بالعمل على تطبيق لائحة الحد من التجمعات وتطبيق مخالفة الإجراءات الاحترازية بعدم لبس الكمامة ميدانياً في عددٍ من أحياء محافظة جدة.

وبرزت الجهود الأمنية لرجال الأمن جلياً حيث قام رجال الأمن بتحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بلبس الكمامة بعد رصدهم، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

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