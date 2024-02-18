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شرطة جازان تؤكد ما نشرته "سبق" معلنة الإطاحة بـ"محطم أجهزة الصراف"

قالت: أقر بما نُسب إليه وجرى إيقافه واتخِذت بحقه كل الإجراءات النظامية

أكدت شرطة جازان ما نشرته "سبق" في وقت سابق من صباح اليوم حول نجاح شرطة محافظة الدرب في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت -بفضل من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات أجهزة صرف آلي لعدد من البنوك في محافظة الدرب، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نُسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

شرطة جازان جازان محافظة الدرب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة جازان تؤكد ما نشرته "سبق" معلنة الإطاحة بـ"محطم أجهزة الصراف"
سبق

أكدت شرطة جازان ما نشرته "سبق" في وقت سابق من صباح اليوم حول نجاح شرطة محافظة الدرب في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت -بفضل من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات أجهزة صرف آلي لعدد من البنوك في محافظة الدرب، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نُسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
03:50 PM

شرطة جازان تؤكد ما نشرته "سبق" معلنة الإطاحة بـ"محطم أجهزة الصراف"

قالت: أقر بما نُسب إليه وجرى إيقافه واتخِذت بحقه كل الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أكدت شرطة جازان ما نشرته "سبق" في وقت سابق من صباح اليوم حول نجاح شرطة محافظة الدرب في القبض على شخص قام بتكسير شاشات عدد من أجهزة الصراف الآلي بالمحافظة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الممتلكات أسفرت -بفضل من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على متهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامه بتكسير شاشات أجهزة صرف آلي لعدد من البنوك في محافظة الدرب، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقر بما نُسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية.

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