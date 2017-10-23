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"هاكر" يوهم مستخدمي الواتس بالفوز بجوائز من "بنده".. والشركة تُحذِّر

لمحاولة السيطرة على أرقامهم وبعث الرسائل منها.. و"بنده": أخبارنا على مواقعنا الرسمية

في أسلوب جديد، حاول هاكر محتال التلاعب بمستخدمي تطبيق الواتساب بإرسال خطاب مزيف لهم، يحمل شعار شركة بنده؛ لإيهامهم بأنهم فازوا بجوائز نقدية بعد إجراء سحب على الجوائز المالية في جميع الفروع.

وربما يواصل الهاكر المحتال الكثير من المحاولات لتمرير رسالته إلى الكثيرين الذين قد يتفاعلون معه بدخول الروابط الوهمية التي يبعثها لهم؛ لتُمكِّنه من السيطرة على أرقامهم عبر تطبيق الواتساب للوصول لأكبر عدد ممكن.

"سبق" بدورها تواصلت مع المختصين في شركة بنده لتوضيح حقيقة الخطاب المتداوَل في تطبيق "الواتساب"، ويحمل شعارها.

وردًّا على استفسار "سبق" ‏قالت شركة بنده إنها غير مسؤولة عن هذه الرسالة "ونرجو أخذ الحذر من التعامل مع هذه الرسائل غير الصحيحة".

مضيفة بأنه "يمكن متابعة أخبارنا على الموقع الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هاكر" يوهم مستخدمي الواتس بالفوز بجوائز من "بنده".. والشركة تُحذِّر
سبق

في أسلوب جديد، حاول هاكر محتال التلاعب بمستخدمي تطبيق الواتساب بإرسال خطاب مزيف لهم، يحمل شعار شركة بنده؛ لإيهامهم بأنهم فازوا بجوائز نقدية بعد إجراء سحب على الجوائز المالية في جميع الفروع.

وربما يواصل الهاكر المحتال الكثير من المحاولات لتمرير رسالته إلى الكثيرين الذين قد يتفاعلون معه بدخول الروابط الوهمية التي يبعثها لهم؛ لتُمكِّنه من السيطرة على أرقامهم عبر تطبيق الواتساب للوصول لأكبر عدد ممكن.

"سبق" بدورها تواصلت مع المختصين في شركة بنده لتوضيح حقيقة الخطاب المتداوَل في تطبيق "الواتساب"، ويحمل شعارها.

وردًّا على استفسار "سبق" ‏قالت شركة بنده إنها غير مسؤولة عن هذه الرسالة "ونرجو أخذ الحذر من التعامل مع هذه الرسائل غير الصحيحة".

مضيفة بأنه "يمكن متابعة أخبارنا على الموقع الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
08:42 PM

"هاكر" يوهم مستخدمي الواتس بالفوز بجوائز من "بنده".. والشركة تُحذِّر

لمحاولة السيطرة على أرقامهم وبعث الرسائل منها.. و"بنده": أخبارنا على مواقعنا الرسمية

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متعب البقمي - الطائف
1
2,863

في أسلوب جديد، حاول هاكر محتال التلاعب بمستخدمي تطبيق الواتساب بإرسال خطاب مزيف لهم، يحمل شعار شركة بنده؛ لإيهامهم بأنهم فازوا بجوائز نقدية بعد إجراء سحب على الجوائز المالية في جميع الفروع.

وربما يواصل الهاكر المحتال الكثير من المحاولات لتمرير رسالته إلى الكثيرين الذين قد يتفاعلون معه بدخول الروابط الوهمية التي يبعثها لهم؛ لتُمكِّنه من السيطرة على أرقامهم عبر تطبيق الواتساب للوصول لأكبر عدد ممكن.

"سبق" بدورها تواصلت مع المختصين في شركة بنده لتوضيح حقيقة الخطاب المتداوَل في تطبيق "الواتساب"، ويحمل شعارها.

وردًّا على استفسار "سبق" ‏قالت شركة بنده إنها غير مسؤولة عن هذه الرسالة "ونرجو أخذ الحذر من التعامل مع هذه الرسائل غير الصحيحة".

مضيفة بأنه "يمكن متابعة أخبارنا على الموقع الرسمي وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,089

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