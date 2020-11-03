"قوقندي" للمرتبة الـ 13 بمركز الثروة السمكية بجدة

صدرت ترقية مدير الخدمات المشتركة بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة أمين إسماعيل أحمد قوقندي إلى المرتبة الثالثة عشرة بمسمى مدير عام التطوير الإداري بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
صدرت ترقية مدير الخدمات المشتركة بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة أمين إسماعيل أحمد قوقندي إلى المرتبة الثالثة عشرة بمسمى مدير عام التطوير الإداري بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
صدرت ترقية مدير الخدمات المشتركة بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة أمين إسماعيل أحمد قوقندي إلى المرتبة الثالثة عشرة بمسمى مدير عام التطوير الإداري بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
صدرت ترقية مدير الخدمات المشتركة بالمركز الوطني للثروة السمكية بجدة أمين إسماعيل أحمد قوقندي إلى المرتبة الثالثة عشرة بمسمى مدير عام التطوير الإداري بوزارة البيئة والمياه والزراعة.