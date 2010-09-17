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نجوم من الهلال والنصر يواجهون باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه يوم الجمعة عن مباراة كرنفالية تجمع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر في شهر يناير المقبل بمسمى كأس موسم الرياض.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي غوميز والبرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا وغيرهم.

وستلعب المباراة ضمن موسم الرياض التي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، والذي ينطلق في أكتوبر 2021 وينتهي في يناير 2022.

وستقام المباراة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من عام 2022م وستكون واحدة من أفضل المواجهات والفعاليات الأكثر إثارة في موسم الرياض.

من جانبه قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عشان تتخيلون أكثر.. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض.. ترقبوها في يناير القادم".

موسم الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نجوم من الهلال والنصر يواجهون باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه يوم الجمعة عن مباراة كرنفالية تجمع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر في شهر يناير المقبل بمسمى كأس موسم الرياض.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي غوميز والبرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا وغيرهم.

وستلعب المباراة ضمن موسم الرياض التي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، والذي ينطلق في أكتوبر 2021 وينتهي في يناير 2022.

وستقام المباراة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من عام 2022م وستكون واحدة من أفضل المواجهات والفعاليات الأكثر إثارة في موسم الرياض.

من جانبه قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عشان تتخيلون أكثر.. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض.. ترقبوها في يناير القادم".

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
07:20 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
10:04 PM

نجوم من الهلال والنصر يواجهون باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للترفيه يوم الجمعة عن مباراة كرنفالية تجمع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر في شهر يناير المقبل بمسمى كأس موسم الرياض.

وسيلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي غوميز والبرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا وغيرهم.

وستلعب المباراة ضمن موسم الرياض التي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، والذي ينطلق في أكتوبر 2021 وينتهي في يناير 2022.

وستقام المباراة خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير من عام 2022م وستكون واحدة من أفضل المواجهات والفعاليات الأكثر إثارة في موسم الرياض.

من جانبه قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "عشان تتخيلون أكثر.. مباراة من العيار الثقيل تجمع نجوم الهلال والنصر في فريق واحد أمام أقوى فرق العالم نادي باريس سان جيرمان بكامل نجومه في كأس موسم الرياض.. ترقبوها في يناير القادم".

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