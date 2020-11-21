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مدير تعليم الليث: 6 أعوام من الأمجاد والمنجزات في عهد الملك سلمان

قال إن التعليم حظي بالنصيب الأكبر من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة

رفع مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد.

وفي التفاصيل، أكد "الحازمي" في تصريح بهذه المناسبة إن ما تحقق خلال ستة أعوام من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله، ثم بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجهود سمو ولي عهده الأمين؛ لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرخاء والاستقرار.

وأضاف: في ذكرى البيعة السادسة، وفي هذا العهد الميمون، أتت المحافظة على صحة الإنسان وأمنه واستمرار تعليمه من أهم أولويات خادم الحرمين الشريفين؛ لتقدم السعودية نموذجًا فريدًا في التعامل مع الجائحة، يضمن التوازن بين استمرار التنمية للوطن والمواطن، والمحافظة على سلامته وصحته في آن واحد. ولقد حظينا في التعليم بالنصيب الأكبر من اهتمام وحرص قيادتنا عبر منظومة التعليم عن بُعد التي تقودها وزارة التعليم عبر منصة مدرستي.

وقال: نحمد الله -عز وجل-؛ فبلادنا اليوم تعيش في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والأمان، وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا؛ إذ لا يكاد يمرّ شهر دون تدشين مشروع عملاق، يضيف خطوة نجاح للوطن، ويحقق رفاهية للمواطن. وكل ذلك كان نتاجًا لرؤية مُحكمة، وأفعال تسبق الأقوال. فما تحقق خلال ستة أعوام من إنجازات ونجاحات كبيرة مؤشرات حقيقية على الخطى الحثيثة والجادة التي يسير بها الوطن وأبناؤه تجاه مستقبل أكثر نماء وازدهارًا. كما أن الشعب السعودي أثبت أنه قادر على أن يصنع مستقبله، وأنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادته. ومعًا قيادة وشعبًا سنحقق المستحيل، وطموحنا يتصاعد إلى عنان السماء.

تعليم الليث

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مدير تعليم الليث: 6 أعوام من الأمجاد والمنجزات في عهد الملك سلمان
سبق

رفع مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد.

وفي التفاصيل، أكد "الحازمي" في تصريح بهذه المناسبة إن ما تحقق خلال ستة أعوام من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله، ثم بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجهود سمو ولي عهده الأمين؛ لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرخاء والاستقرار.

وأضاف: في ذكرى البيعة السادسة، وفي هذا العهد الميمون، أتت المحافظة على صحة الإنسان وأمنه واستمرار تعليمه من أهم أولويات خادم الحرمين الشريفين؛ لتقدم السعودية نموذجًا فريدًا في التعامل مع الجائحة، يضمن التوازن بين استمرار التنمية للوطن والمواطن، والمحافظة على سلامته وصحته في آن واحد. ولقد حظينا في التعليم بالنصيب الأكبر من اهتمام وحرص قيادتنا عبر منظومة التعليم عن بُعد التي تقودها وزارة التعليم عبر منصة مدرستي.

وقال: نحمد الله -عز وجل-؛ فبلادنا اليوم تعيش في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والأمان، وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا؛ إذ لا يكاد يمرّ شهر دون تدشين مشروع عملاق، يضيف خطوة نجاح للوطن، ويحقق رفاهية للمواطن. وكل ذلك كان نتاجًا لرؤية مُحكمة، وأفعال تسبق الأقوال. فما تحقق خلال ستة أعوام من إنجازات ونجاحات كبيرة مؤشرات حقيقية على الخطى الحثيثة والجادة التي يسير بها الوطن وأبناؤه تجاه مستقبل أكثر نماء وازدهارًا. كما أن الشعب السعودي أثبت أنه قادر على أن يصنع مستقبله، وأنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادته. ومعًا قيادة وشعبًا سنحقق المستحيل، وطموحنا يتصاعد إلى عنان السماء.

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
12:55 AM

مدير تعليم الليث: 6 أعوام من الأمجاد والمنجزات في عهد الملك سلمان

قال إن التعليم حظي بالنصيب الأكبر من اهتمام وحرص القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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رفع مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإلى أفراد الشعب السعودي الكريم كافة؛ بمناسبة حلول الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد.

وفي التفاصيل، أكد "الحازمي" في تصريح بهذه المناسبة إن ما تحقق خلال ستة أعوام من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله، ثم بفضل دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجهود سمو ولي عهده الأمين؛ لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم، والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين والرخاء والاستقرار.

وأضاف: في ذكرى البيعة السادسة، وفي هذا العهد الميمون، أتت المحافظة على صحة الإنسان وأمنه واستمرار تعليمه من أهم أولويات خادم الحرمين الشريفين؛ لتقدم السعودية نموذجًا فريدًا في التعامل مع الجائحة، يضمن التوازن بين استمرار التنمية للوطن والمواطن، والمحافظة على سلامته وصحته في آن واحد. ولقد حظينا في التعليم بالنصيب الأكبر من اهتمام وحرص قيادتنا عبر منظومة التعليم عن بُعد التي تقودها وزارة التعليم عبر منصة مدرستي.

وقال: نحمد الله -عز وجل-؛ فبلادنا اليوم تعيش في أوج نموها وازدهارها، وتنعم بالأمن والأمان، وتتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا؛ إذ لا يكاد يمرّ شهر دون تدشين مشروع عملاق، يضيف خطوة نجاح للوطن، ويحقق رفاهية للمواطن. وكل ذلك كان نتاجًا لرؤية مُحكمة، وأفعال تسبق الأقوال. فما تحقق خلال ستة أعوام من إنجازات ونجاحات كبيرة مؤشرات حقيقية على الخطى الحثيثة والجادة التي يسير بها الوطن وأبناؤه تجاه مستقبل أكثر نماء وازدهارًا. كما أن الشعب السعودي أثبت أنه قادر على أن يصنع مستقبله، وأنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادته. ومعًا قيادة وشعبًا سنحقق المستحيل، وطموحنا يتصاعد إلى عنان السماء.

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