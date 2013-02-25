"المعجل" لرتبة عقيد بحرس الحدود

صدر الأمر السامي الكريم بترقية قائد قطاع حرس الحدود بشعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية ، المقدم محمد بن شلاش المعجل إلى رتبة عقيد.



‏فيما شكر "المعجل" القيادة الرشيدة على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لخدمة الوطن والمواطن.



"سبق" تبارك للعقيد محمد المعجل، وتتمنى له التوفيق والسداد.