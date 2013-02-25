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"المعجل" لرتبة عقيد بحرس الحدود

صدر الأمر السامي الكريم بترقية قائد قطاع حرس الحدود بشعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية ، المقدم محمد بن شلاش المعجل إلى رتبة عقيد.

‏فيما شكر "المعجل" القيادة الرشيدة على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لخدمة الوطن والمواطن.

"سبق" تبارك للعقيد محمد المعجل، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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"المعجل" لرتبة عقيد بحرس الحدود
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية قائد قطاع حرس الحدود بشعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية ، المقدم محمد بن شلاش المعجل إلى رتبة عقيد.

‏فيما شكر "المعجل" القيادة الرشيدة على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لخدمة الوطن والمواطن.

"سبق" تبارك للعقيد محمد المعجل، وتتمنى له التوفيق والسداد.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
11:13 PM

"المعجل" لرتبة عقيد بحرس الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - رفحاء
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96

صدر الأمر السامي الكريم بترقية قائد قطاع حرس الحدود بشعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية ، المقدم محمد بن شلاش المعجل إلى رتبة عقيد.

‏فيما شكر "المعجل" القيادة الرشيدة على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لخدمة الوطن والمواطن.

"سبق" تبارك للعقيد محمد المعجل، وتتمنى له التوفيق والسداد.

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