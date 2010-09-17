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"بوابة الدرعية" و"خطوة خير" يطلقان مبادرة "سابع جار"

تهدف إلى تعزيز قيم الدين الحنيف التي تحثّ على التواصل

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع فريق خطوة خير وهُنا مبادرة "سابع جار" تحت عنوان "من الدرعية لكل السعودية".

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قيم الدين الحنيف، التي تحثّ على التواصل وحسن الجوار بين الجار وجاره، وصولًا إلى سابع جار.

وتتلخص فكرة المبادرة في صندوق تم تصميمه بشغف، يحتوي على هدية عينية للمستفيدين مرفق معها رسالة عن اليوم الوطني للمملكة، يتضمن ترميزاً رقمياً "باركود"، يقوم متلقي الهدية بمسحه لاستعراض الفيديو التعريفي عن الرسالة والحملة، الذي يقوده إلى الخطوة التالية التي تتمثل في اختيار هدية مناسبة وإرسالها لجاره عبر الصندوق، وصولًا إلى العدد المستهدف للحملة.

وجاءت المبادرة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين، وتهدف إلى زيادة الترابط بين الجيران، وإدخال السرور في قلب كل شخص من خلال توزيع أكثر من ثلاثة آلاف صندوق، والوصول إلى مليون مُتلقٍ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يعكس أهمية العطاء الخيري في مساعدة المجتمع.

وأكدت بوابة الدرعية أن احتفاءها بمجتمع أرض الملوك والأبطال في الدرعية -عبر إحياء هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالجار، والذي تضمن إتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، جاء للتعبير عن سعادتهم وشعورهم باليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث أطلقت بوابة الدرعية عبر منصاتها المختلفة مقطعا مرئيا يحتوي على مشاهد تشرح وتشجع المشاركة في "من الدرعية لكل السعودية".

يُذْكر أن مبادرة "سابع جار" تُعدّ واحدة من حزمة المبادرات التي توجهها بوابة الدرعية لمجتمع جوهرة المملكة، التي بادر فيها فريق خطوة خير التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالدرعية للتعريف بقيمة وتاريخ عاصمة الدولة السعودية الأولى التي تُعدُ المملكة اليوم امتداداً لها، وتسعى الهيئة إلى إبراز جذورها وتاريخها من جانب العمران والثقافة والفنون والمعرفة لتقديم تجربة اكتشاف لا تنسى لجوهرة المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بوابة الدرعية" و"خطوة خير" يطلقان مبادرة "سابع جار"
سبق

أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع فريق خطوة خير وهُنا مبادرة "سابع جار" تحت عنوان "من الدرعية لكل السعودية".

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قيم الدين الحنيف، التي تحثّ على التواصل وحسن الجوار بين الجار وجاره، وصولًا إلى سابع جار.

وتتلخص فكرة المبادرة في صندوق تم تصميمه بشغف، يحتوي على هدية عينية للمستفيدين مرفق معها رسالة عن اليوم الوطني للمملكة، يتضمن ترميزاً رقمياً "باركود"، يقوم متلقي الهدية بمسحه لاستعراض الفيديو التعريفي عن الرسالة والحملة، الذي يقوده إلى الخطوة التالية التي تتمثل في اختيار هدية مناسبة وإرسالها لجاره عبر الصندوق، وصولًا إلى العدد المستهدف للحملة.

وجاءت المبادرة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين، وتهدف إلى زيادة الترابط بين الجيران، وإدخال السرور في قلب كل شخص من خلال توزيع أكثر من ثلاثة آلاف صندوق، والوصول إلى مليون مُتلقٍ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يعكس أهمية العطاء الخيري في مساعدة المجتمع.

وأكدت بوابة الدرعية أن احتفاءها بمجتمع أرض الملوك والأبطال في الدرعية -عبر إحياء هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالجار، والذي تضمن إتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، جاء للتعبير عن سعادتهم وشعورهم باليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث أطلقت بوابة الدرعية عبر منصاتها المختلفة مقطعا مرئيا يحتوي على مشاهد تشرح وتشجع المشاركة في "من الدرعية لكل السعودية".

يُذْكر أن مبادرة "سابع جار" تُعدّ واحدة من حزمة المبادرات التي توجهها بوابة الدرعية لمجتمع جوهرة المملكة، التي بادر فيها فريق خطوة خير التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالدرعية للتعريف بقيمة وتاريخ عاصمة الدولة السعودية الأولى التي تُعدُ المملكة اليوم امتداداً لها، وتسعى الهيئة إلى إبراز جذورها وتاريخها من جانب العمران والثقافة والفنون والمعرفة لتقديم تجربة اكتشاف لا تنسى لجوهرة المملكة.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
03:56 PM

"بوابة الدرعية" و"خطوة خير" يطلقان مبادرة "سابع جار"

تهدف إلى تعزيز قيم الدين الحنيف التي تحثّ على التواصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت هيئة تطوير بوابة الدرعية بالتعاون مع فريق خطوة خير وهُنا مبادرة "سابع جار" تحت عنوان "من الدرعية لكل السعودية".

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قيم الدين الحنيف، التي تحثّ على التواصل وحسن الجوار بين الجار وجاره، وصولًا إلى سابع جار.

وتتلخص فكرة المبادرة في صندوق تم تصميمه بشغف، يحتوي على هدية عينية للمستفيدين مرفق معها رسالة عن اليوم الوطني للمملكة، يتضمن ترميزاً رقمياً "باركود"، يقوم متلقي الهدية بمسحه لاستعراض الفيديو التعريفي عن الرسالة والحملة، الذي يقوده إلى الخطوة التالية التي تتمثل في اختيار هدية مناسبة وإرسالها لجاره عبر الصندوق، وصولًا إلى العدد المستهدف للحملة.

وجاءت المبادرة بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين، وتهدف إلى زيادة الترابط بين الجيران، وإدخال السرور في قلب كل شخص من خلال توزيع أكثر من ثلاثة آلاف صندوق، والوصول إلى مليون مُتلقٍ في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يعكس أهمية العطاء الخيري في مساعدة المجتمع.

وأكدت بوابة الدرعية أن احتفاءها بمجتمع أرض الملوك والأبطال في الدرعية -عبر إحياء هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصى بالجار، والذي تضمن إتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، جاء للتعبير عن سعادتهم وشعورهم باليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث أطلقت بوابة الدرعية عبر منصاتها المختلفة مقطعا مرئيا يحتوي على مشاهد تشرح وتشجع المشاركة في "من الدرعية لكل السعودية".

يُذْكر أن مبادرة "سابع جار" تُعدّ واحدة من حزمة المبادرات التي توجهها بوابة الدرعية لمجتمع جوهرة المملكة، التي بادر فيها فريق خطوة خير التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالدرعية للتعريف بقيمة وتاريخ عاصمة الدولة السعودية الأولى التي تُعدُ المملكة اليوم امتداداً لها، وتسعى الهيئة إلى إبراز جذورها وتاريخها من جانب العمران والثقافة والفنون والمعرفة لتقديم تجربة اكتشاف لا تنسى لجوهرة المملكة.

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