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جازان.. إيقاف قائد "هايلوكس المساقطة" وهذا مصير المصابين الـ3

مناوشات بالسيارات قبل وقوع الحادثة.. شقيقان من مدرسة سمرة الجد

أوقفت الجهات المرورية والأمنية بمحافظة الدرب قائد مركبة من نوع "هايلوكس" بعد قيامه بالمساقطة على مركبة أخرى من نوع "كامري" أدى لانقلابها، وإصابة ثلاثة طلاب كانوا بها، ونشرت سبق تفاصيل الحادث مبكراً.

وكشفت مصادر أن مصابين سيغادران مستشفى الدرب العام بعد الاطمئنان عليهما، حيث إن إصابتهما بسيطة، وأحيل الطالب الثالث إلى مستشفى آخر؛ نظراً لكون حالته حرجة.

وأشارت المعلومات إلى أن الطلاب هم من مدرسة سمرة الجد بمحافظة الدرب، وهما شقيقان يتيمان في الصف الثالث المتوسط بمدرسة سمرة الجد بعد خروجهما من الاختبار، اتجها بالطريق الدولي لإيصال قريبهما من قرية العرق الواقعة غرب الطريق الدولي، وبحسب معلومات حدثت هناك مناوشات بالسيارات قبل وقوع الحادثة، وهو ما جعل ناشر المقطع يقوم بالتصوير.

الجهات الأمنية جازان انقلاب مركبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. إيقاف قائد "هايلوكس المساقطة" وهذا مصير المصابين الـ3
سبق

أوقفت الجهات المرورية والأمنية بمحافظة الدرب قائد مركبة من نوع "هايلوكس" بعد قيامه بالمساقطة على مركبة أخرى من نوع "كامري" أدى لانقلابها، وإصابة ثلاثة طلاب كانوا بها، ونشرت سبق تفاصيل الحادث مبكراً.

وكشفت مصادر أن مصابين سيغادران مستشفى الدرب العام بعد الاطمئنان عليهما، حيث إن إصابتهما بسيطة، وأحيل الطالب الثالث إلى مستشفى آخر؛ نظراً لكون حالته حرجة.

وأشارت المعلومات إلى أن الطلاب هم من مدرسة سمرة الجد بمحافظة الدرب، وهما شقيقان يتيمان في الصف الثالث المتوسط بمدرسة سمرة الجد بعد خروجهما من الاختبار، اتجها بالطريق الدولي لإيصال قريبهما من قرية العرق الواقعة غرب الطريق الدولي، وبحسب معلومات حدثت هناك مناوشات بالسيارات قبل وقوع الحادثة، وهو ما جعل ناشر المقطع يقوم بالتصوير.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
03:40 PM

جازان.. إيقاف قائد "هايلوكس المساقطة" وهذا مصير المصابين الـ3

مناوشات بالسيارات قبل وقوع الحادثة.. شقيقان من مدرسة سمرة الجد

A A A
محمد المواسي - جازان
3
7,476

أوقفت الجهات المرورية والأمنية بمحافظة الدرب قائد مركبة من نوع "هايلوكس" بعد قيامه بالمساقطة على مركبة أخرى من نوع "كامري" أدى لانقلابها، وإصابة ثلاثة طلاب كانوا بها، ونشرت سبق تفاصيل الحادث مبكراً.

وكشفت مصادر أن مصابين سيغادران مستشفى الدرب العام بعد الاطمئنان عليهما، حيث إن إصابتهما بسيطة، وأحيل الطالب الثالث إلى مستشفى آخر؛ نظراً لكون حالته حرجة.

وأشارت المعلومات إلى أن الطلاب هم من مدرسة سمرة الجد بمحافظة الدرب، وهما شقيقان يتيمان في الصف الثالث المتوسط بمدرسة سمرة الجد بعد خروجهما من الاختبار، اتجها بالطريق الدولي لإيصال قريبهما من قرية العرق الواقعة غرب الطريق الدولي، وبحسب معلومات حدثت هناك مناوشات بالسيارات قبل وقوع الحادثة، وهو ما جعل ناشر المقطع يقوم بالتصوير.

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