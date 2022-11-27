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وزير الاقتصاد والتخطيط يزور دارة الملك عبدالعزيز ويعقد اجتماعاً مع مسؤوليها

تتويجاً للتعاون المشترك بين الجانبين في المجال التوثيقي

زار وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، دارة الملك عبدالعزيز، وكان في استقباله أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وتأتي الزيارة تتويجاً للتعاون المشترك بين الجانبين في المجال التوثيقي، وإيماناً منها بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها الدارة، والمواد العلمية التي ستوفرها لها في مجال أعمال التوثيق لتاريخ الاقتصاد الوطني والوزارة، في ظل حرصها واهتمامها بدورها المحوري في مجال الاقتصاد والتخطيط.

وقام الوزير بجولة في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية، وقصر المربع التاريخي، كما اطلع على الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة في إدارة الحفظ والإتاحة، وأوعية الحفظ المختلفة لجميع أشكال المصادر التاريخية.

عقد بعد ذلك اجتماعاً مع أمين عام الدارة المكلف وعدد من مسؤولي الدارة، حيث جرى استعراض مجالات متنوعة للتعاون المشترك بين الطرفين، وأساليب تنفيذ هذه الرؤى والمبادرات.

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وزير الاقتصاد والتخطيط يزور دارة الملك عبدالعزيز ويعقد اجتماعاً مع مسؤوليها
سبق

زار وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، دارة الملك عبدالعزيز، وكان في استقباله أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وتأتي الزيارة تتويجاً للتعاون المشترك بين الجانبين في المجال التوثيقي، وإيماناً منها بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها الدارة، والمواد العلمية التي ستوفرها لها في مجال أعمال التوثيق لتاريخ الاقتصاد الوطني والوزارة، في ظل حرصها واهتمامها بدورها المحوري في مجال الاقتصاد والتخطيط.

وقام الوزير بجولة في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية، وقصر المربع التاريخي، كما اطلع على الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة في إدارة الحفظ والإتاحة، وأوعية الحفظ المختلفة لجميع أشكال المصادر التاريخية.

عقد بعد ذلك اجتماعاً مع أمين عام الدارة المكلف وعدد من مسؤولي الدارة، حيث جرى استعراض مجالات متنوعة للتعاون المشترك بين الطرفين، وأساليب تنفيذ هذه الرؤى والمبادرات.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
10:48 PM

وزير الاقتصاد والتخطيط يزور دارة الملك عبدالعزيز ويعقد اجتماعاً مع مسؤوليها

تتويجاً للتعاون المشترك بين الجانبين في المجال التوثيقي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، دارة الملك عبدالعزيز، وكان في استقباله أمين عام الدارة المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري.

وتأتي الزيارة تتويجاً للتعاون المشترك بين الجانبين في المجال التوثيقي، وإيماناً منها بالخبرة الكبيرة التي تمتلكها الدارة، والمواد العلمية التي ستوفرها لها في مجال أعمال التوثيق لتاريخ الاقتصاد الوطني والوزارة، في ظل حرصها واهتمامها بدورها المحوري في مجال الاقتصاد والتخطيط.

وقام الوزير بجولة في قاعة الملك عبدالعزيز التذكارية، وقصر المربع التاريخي، كما اطلع على الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة في إدارة الحفظ والإتاحة، وأوعية الحفظ المختلفة لجميع أشكال المصادر التاريخية.

عقد بعد ذلك اجتماعاً مع أمين عام الدارة المكلف وعدد من مسؤولي الدارة، حيث جرى استعراض مجالات متنوعة للتعاون المشترك بين الطرفين، وأساليب تنفيذ هذه الرؤى والمبادرات.

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