استعرض حزمة موضوعات.. أمير الرياض يرأس جلسة مجلس المنطقة

"الحمدان": هدفنا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

رأَس أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز اليوم جلسة المجلس الأولى لدورته الأولى لعام 1441هـ في مكتبه بقصر الحكم .



وقد استهل أمير المنطقة الاجتماع بتهنئة القيادة والشعب باليوم الوطني التاسع والثمانين الذي يعود بنا إلى عهد تأسيس هذه الدولة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - وما واكب هذا اليوم من فعاليات واحتفالات في موسم اليوم الوطني في مدينة الرياض.



وأوضح الأمير فيصل بن بندر أن الرياض على موعد بانطلاق فعاليات موسم الرياض، وذلك خلال الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى من 16/ 2 /1441هـ ولمدة شهرين، وسيواكب هذا الموسم العديد من الفعاليات الترفيهية التي تخدم أهالي ومرتادي مدينة الرياض .



بعد ذلك جرى الاطلاع على جدول أعمال هذه الجلسة الذي بدأ باستعراض محضر اجتماع الدورة السابقة (الرابعة) لعام 1440 والمنعقدة في 4/ 8/ 1440هـ .



ثم ناقش المجلس ما ورد في تقرير لجنة التنمية والمرافق الذي تضمن عدداً من الموضوعات التنموية والخدمية المتعلقة بتنفيذ الخدمات، ومن أبرزها ما تعمل عليها أمانة المنطقة من أجل معالجة بعض التشوهات البصرية في المدينة التي تأثرت بسبب تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشروع مترو الرياض وغيرها من المشاريع الحيوية بالمدينة، كذلك وافق المجلس على تنمية عدد من القرى التي تنطبق عليها الشروط اللازمة لمقومات التنمية .



كما ناقش تقرير لجنة التنمية الاقتصادية وما تضمنه من موضوعات اقتصادية تنموية، حيث أشادت اللجنة بما تضمنه قرار مجلس الوزراء بشأن تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة إلى خمس مناطق امتياز التي من المأمول بإذن الله تعالى أن تكون نتائج هذا التقسيم ذات عائد اقتصادي تنموي للمملكة .



عقب ذلك استعرض المجلس ما ورد في تقرير اللجنة الصحية الاجتماعية وما تضمنه من عدة مواضيع تتعلق بالنواحي الصحية والاجتماعية، ومنها اختيار محافظة الدرعية ومركز جلاجل كمدن صحية وفق المعايير العالمية المطلوبة، حيث نوه المجلس بذلك البرنامج وأكد على أهمية تفعيل هذا البرنامج في باقي المدن تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 لتعزيز الصحة وتحسين الحياة .



كما ناقش المجلس ما ورد في تقرير لجنة شؤون الأسرة حول الإشادة بالفعاليات التي قامت بها الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وذلك لتفعيل اليوم العالمي للمسنين متطلعة بالمزيد من هذه الفعاليات لهذه الفئة الغالية على الجميع.



وفي الختام تم تقديم عرض عن تطوير طريق خريص الذي يعد من الطرق الحيوية وأحد أهم مداخل مدينة الرياض من جهة الشرق، قدمه المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس بدر بن سليمان المعيوف.



وأوضح الأمين العام لمجلس منطقة الرياض المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان بأن أمير منطقة الرياض يولي هذه المنطقة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.