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الجامعة العربية: تحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي خطوة نوعية

"أبو علي" يشدّد على ضرورة متابعة تنفيذ القرار المهم بـ"الإيجابية والفعالية اللازمة"

رحّبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلّة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلّة بالجامعة، الدكتور سعيد أبو علي: القرار خطوة نوعية هامة تعبّر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم، وطالب بوقفها والتحقيق فيها ومساءلة سلطة الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية؛ وهو ما دعت إليه بإلحاح دول الجامعة العربية في عديد القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة.

وأضاف "أبوعلي": القرار هو الأكثر إلحاحًا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب، بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.

ودعا الجميع وبخاصة محكمة الجنايات، للعمل على استكمال هذه الخطوة ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة؛ لتحقيق المقاصد المرجوة لنظام العدالة وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في الاتجاه والوقت الصحيح.

وأشار إلى أن تأخّرها يحمل معنى التقاطع مع نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.

جامعة الدول العربية فلسطين محكمة الجنايات الدولية

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الجامعة العربية: تحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي خطوة نوعية
سبق

رحّبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلّة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلّة بالجامعة، الدكتور سعيد أبو علي: القرار خطوة نوعية هامة تعبّر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم، وطالب بوقفها والتحقيق فيها ومساءلة سلطة الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية؛ وهو ما دعت إليه بإلحاح دول الجامعة العربية في عديد القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة.

وأضاف "أبوعلي": القرار هو الأكثر إلحاحًا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب، بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.

ودعا الجميع وبخاصة محكمة الجنايات، للعمل على استكمال هذه الخطوة ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة؛ لتحقيق المقاصد المرجوة لنظام العدالة وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في الاتجاه والوقت الصحيح.

وأشار إلى أن تأخّرها يحمل معنى التقاطع مع نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
01:22 PM

الجامعة العربية: تحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال الإسرائيلي خطوة نوعية

"أبو علي" يشدّد على ضرورة متابعة تنفيذ القرار المهم بـ"الإيجابية والفعالية اللازمة"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلّة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلّة بالجامعة، الدكتور سعيد أبو علي: القرار خطوة نوعية هامة تعبّر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم، وطالب بوقفها والتحقيق فيها ومساءلة سلطة الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية؛ وهو ما دعت إليه بإلحاح دول الجامعة العربية في عديد القرارات الصادرة عن مجالس الجامعة.

وأضاف "أبوعلي": القرار هو الأكثر إلحاحًا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب، بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة.

ودعا الجميع وبخاصة محكمة الجنايات، للعمل على استكمال هذه الخطوة ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة؛ لتحقيق المقاصد المرجوة لنظام العدالة وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في الاتجاه والوقت الصحيح.

وأشار إلى أن تأخّرها يحمل معنى التقاطع مع نضال الشعب الفلسطيني العادل من أجل الحرية والاستقلال، بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.

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