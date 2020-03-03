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"الموارد البشرية" تنفي تحويل موظفي "الخدمة" من التقاعد المدني للتأمينات

الوزارة أكدت ضرورة متابعة الأخبار والمستجدات عبر حسابها الرسمي

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني للتأمينات.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية.

وتؤكد الوزارة على متابعة الأخبار والمستجدات عبر حسابها.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تنفي تحويل موظفي "الخدمة" من التقاعد المدني للتأمينات
سبق

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني للتأمينات.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية.

وتؤكد الوزارة على متابعة الأخبار والمستجدات عبر حسابها.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
02:52 PM

"الموارد البشرية" تنفي تحويل موظفي "الخدمة" من التقاعد المدني للتأمينات

الوزارة أكدت ضرورة متابعة الأخبار والمستجدات عبر حسابها الرسمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,229

نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني للتأمينات.

وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" إنه لا صحة لما يتم تداوله عن تحويل جميع موظفي الخدمة المدنية القائمين على رأس العمل من التقاعد المدني إلى التأمينات الاجتماعية.

وتؤكد الوزارة على متابعة الأخبار والمستجدات عبر حسابها.

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