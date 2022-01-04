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شراكة بين "غرفة المجمعة" و"هدف" للتدريب المنتهي بالتوظيف بعدة مجالات

لتأهيل الكوادر الوطنية والأيادي العاملة خاصة مَن هم دون الدبلوم

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المجمعة، اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مقر الصندوق بالرياض، تهدف إلى دعم التدريب المنتهي بالتوظيف؛ من خلال إقامة برامج تدريبية في مجالات مختلفة تساعد في إكساب المتدربين الخبرة اللازمة، وتُسلحهم بالمعرفة التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة المهندس طارق بن محمد الحيدري: "تدعم الغرفة؛ انطلاقًا من توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بضرورة دعم الكوادر الوطنية والأيادي العاملة؛ وخاصة مَن هم دون الدبلوم، ومنحهم البرامج التدريبية".

وأشار الحيدري إلى "أن الشراكة تؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة تساهم في دفع عجلة التنمية، وتحقيقًا لأهداف الغرفة في تلمس احتياجات سوق العمل، والسعي لتأمينها سواءً بالكوادر أو التخصصات المطلوبة وقياس مدى استفادة أصحاب العمل من ذلك، علاوة على استكمال دورها في توطين الوظائف وإتاحة المجال للشباب من الجنسين. وتهدف الغرفة لإيجاد برامج تدريبية منتهية بالتوظيف وسد احتياجات القطاع الخاص، وتعزز من تنمية الحركة الاقتصادية".

واختتم بقوله: "بتوفيق الله وبتضافر الجهود، تم إقامة أكثر من 120 دورة تدريبية، استفاد منها أكثر من 1500 شاب، كما تم توقيع ما يقارب 50 اتفاقية مع جهات متعددة؛ ليتحقق الهدف المنشود، وآخر تلك الاتفاقيات كانت مع صندوق تنمية الموارد البشرية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شراكة بين "غرفة المجمعة" و"هدف" للتدريب المنتهي بالتوظيف بعدة مجالات
سبق

وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المجمعة، اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مقر الصندوق بالرياض، تهدف إلى دعم التدريب المنتهي بالتوظيف؛ من خلال إقامة برامج تدريبية في مجالات مختلفة تساعد في إكساب المتدربين الخبرة اللازمة، وتُسلحهم بالمعرفة التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة المهندس طارق بن محمد الحيدري: "تدعم الغرفة؛ انطلاقًا من توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بضرورة دعم الكوادر الوطنية والأيادي العاملة؛ وخاصة مَن هم دون الدبلوم، ومنحهم البرامج التدريبية".

وأشار الحيدري إلى "أن الشراكة تؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة تساهم في دفع عجلة التنمية، وتحقيقًا لأهداف الغرفة في تلمس احتياجات سوق العمل، والسعي لتأمينها سواءً بالكوادر أو التخصصات المطلوبة وقياس مدى استفادة أصحاب العمل من ذلك، علاوة على استكمال دورها في توطين الوظائف وإتاحة المجال للشباب من الجنسين. وتهدف الغرفة لإيجاد برامج تدريبية منتهية بالتوظيف وسد احتياجات القطاع الخاص، وتعزز من تنمية الحركة الاقتصادية".

واختتم بقوله: "بتوفيق الله وبتضافر الجهود، تم إقامة أكثر من 120 دورة تدريبية، استفاد منها أكثر من 1500 شاب، كما تم توقيع ما يقارب 50 اتفاقية مع جهات متعددة؛ ليتحقق الهدف المنشود، وآخر تلك الاتفاقيات كانت مع صندوق تنمية الموارد البشرية".

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
12:47 PM

شراكة بين "غرفة المجمعة" و"هدف" للتدريب المنتهي بالتوظيف بعدة مجالات

لتأهيل الكوادر الوطنية والأيادي العاملة خاصة مَن هم دون الدبلوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المجمعة، اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مقر الصندوق بالرياض، تهدف إلى دعم التدريب المنتهي بالتوظيف؛ من خلال إقامة برامج تدريبية في مجالات مختلفة تساعد في إكساب المتدربين الخبرة اللازمة، وتُسلحهم بالمعرفة التي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المجمعة المهندس طارق بن محمد الحيدري: "تدعم الغرفة؛ انطلاقًا من توجيهات حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- بضرورة دعم الكوادر الوطنية والأيادي العاملة؛ وخاصة مَن هم دون الدبلوم، ومنحهم البرامج التدريبية".

وأشار الحيدري إلى "أن الشراكة تؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة تساهم في دفع عجلة التنمية، وتحقيقًا لأهداف الغرفة في تلمس احتياجات سوق العمل، والسعي لتأمينها سواءً بالكوادر أو التخصصات المطلوبة وقياس مدى استفادة أصحاب العمل من ذلك، علاوة على استكمال دورها في توطين الوظائف وإتاحة المجال للشباب من الجنسين. وتهدف الغرفة لإيجاد برامج تدريبية منتهية بالتوظيف وسد احتياجات القطاع الخاص، وتعزز من تنمية الحركة الاقتصادية".

واختتم بقوله: "بتوفيق الله وبتضافر الجهود، تم إقامة أكثر من 120 دورة تدريبية، استفاد منها أكثر من 1500 شاب، كما تم توقيع ما يقارب 50 اتفاقية مع جهات متعددة؛ ليتحقق الهدف المنشود، وآخر تلك الاتفاقيات كانت مع صندوق تنمية الموارد البشرية".

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